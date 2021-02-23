Синди Кроуфорд получила на 55-летие особенный подарок от мужа (видео)

На опубликованных кадрах супермодель предстала такой, какой ее мало кто видел.

Американская супермодель 90-ых Синди Кроуфорд, отметившая недавно 55-летие, поделилась в социальной сети подарком, который ей преподнес супруг, бывший манекенщик, а ныне успешный бизнесмен Рэнди Гербер.

Она опубликовала архивное видео, на котором запечатлены самые волнующие семейные моменты, начиная с первых дней их совместной жизни. Так, например, тут есть кадры 1998 года, где Синди говорит: "Мы поженились семь месяцев назад. Так что да, мы законные супруги".

Тут же можно увидеть беременную модель и ее мужа, который подносит наушники к округлившемуся животу жены, чтобы ребенок послушал музыку.

Далее – кадры с детьми, которых у пары двое: 19-летняя дочь Кайя и 21-летный Пресли. В архивном видео – первые шаги Кайи, семейные прогулки и пикники, чтение сказок на ночь, катание на тракторе и купание в бассейне.

"С днем ​​рождения, я люблю тебя", – говорит в кадре маленький Пресли, а затем Кайя произносит в адрес мамы: "Я люблю тебя. Хочу поздравить тебя с днем ​​рождения!".

Запись позволяет увидеть Синди такой, какой видят ее домашние: простой, любящей и заботливой женой и мамой. И все это – под песню Криса Стэплтона "Радость моей жизни".

Видео собрало свыше полумиллиона просмотров, а Кроуфорд назвала его самым лучшим подарком от мужа на 55-летие.

Синди и Рэнди поженились весной 1998 года. Через год у пары родился сын Пресли Уолкер, а 2001-м дочь Кайя Джордан. Сейчас девушка уверенно покоряет сферу моды и является одной из самых востребованных молодых моделей.

Напомним, 20 февраля легенда мировой моды отпраздновала свой юбилей, а Фокус собрал самые интересные факты о Синди.