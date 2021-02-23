Сінді Кроуфорд отримала на 55-річчя особливий подарунок від чоловіка (відео)

На опублікованих кадрах супермодель постала такою, якою її мало хто бачив.

Американська супермодель 90-их Сінді Кроуфорд, яка нещодавно відсвяткувала 55-річчя, поділилася у соціальній мережі подарунком, який їй подарував чоловік, колишній манекенник, а нині успішний бізнесмен Ренді Гербер.

Вона опублікувала архівне відео, на якому відображені найбільш хвилюючі сімейні моменти, починаючи з перших днів їхнього спільного життя. Так, наприклад, тут є кадри 1998 року, де Сінді каже: "Ми одружилися сім місяців тому. Тому так, ми законне подружжя".

Тут можна побачити вагітну модель та її чоловіка, який підносить навушники до кругленького живота дружини, щоб дитина послухала музику.

Далі — кадри з дітьми, яких у пари двоє: 19-річна дочка Кайя і 21-літній Преслі. В архівному відео — перші кроки Кайї, сімейні прогулянки і пікніки, читання казок на ніч, катання на тракторі й купання в басейні.

"З днем ​​народження, я люблю тебе", — говорить в кадрі маленький Преслі, а потім Кайя вимовляє на адресу мами: "Я люблю тебе. Хочу привітати тебе з днем ​​народження!".

Запис дозволяє побачити Сінді такою, якою бачать її домашні: простою, люблячою і турботливою дружиною і мамою. І все це — під пісню Кріса Степлтона "Радість мого життя".

Відео зібрало понад півмільйона переглядів, а Кроуфорд назвала його найкращим подарунком від чоловіка на 55-річчя.

Сінді та Ренді одружилися навесні 1998 року. Через рік у пари народився син Преслі Уолкер, а 2001-му дочка Кайя Джордан. Зараз дівчина впевнено підкорює сферу моди і є однією з найбільш успішних молодих моделей.

Нагадаємо, 20 лютого легенда світової моди відсвяткувала свій ювілей, а Фокус зібрав найцікавіші факти про Сінді.