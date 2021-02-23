Удар по коронавирусу: 4 витамина, которые помогут в борьбе с Covid-19

Каждый из этих витаминов и микроэлементов способен существенно преломить течение коронавируса у заболевших, а также укрепить иммунитет

Коронавирус продолжает наращивать статистику по планете и пока что отступать не собирается, а это значит, что людям необходимо искать новые способы защитить себя от инфекции, причем не только с помощью вакцины. Издание Аz Вig Мedia поделилось результатами научных исследований на тему усиления иммунитета для противостояния COVID-19.

Ученые назвали четыре витамина, которые помогут если не избежать, то значительно легче перенести болезнь.

Витамин К

Этот витамин известен благотворным действием на сердечно-сосудистую систему, однако исследователи обнаружили, что он также может быть полезен при лечении коронавируса. Команда ученых из больницы Биспебьерг в Дании обнаружила, что у инфицированных больных уровень этого витамина в крови резко падает. Его дефицит может привести к более высокому уровню смертности от осложнений, вызванных инфекцией.

К аналогичному выводу пришли и ученые из больницы Canisius Wilhelmina в Нидерландах. Они обнаружили, что оптимальный уровень витамина К играет ключевую роль в предотвращении образования тромбов и здоровье легких и позволяет пациентам с коронавирусом лучше себя чувствовать.

Витамин D

По мнению экспертов, дефицит витамина D может быть связан со снижением иммунного ответа. Следовательно, повышение уровня витамина D, особенно в группах риска, может снизить количество смертей, связанных с COVID-19. Более 100 специалистов в области науки, здравоохранения и медицины высказали утверждение, что потребление витамина D может снизить инфекцию COVID-19, госпитализацию и смертность.

Витамин С

В недавних исследованиях, опубликованных научным журналом Nutrients, исследователи утверждают, что витамин С может помочь уменьшить тяжесть симптомов COVID-19, а также потенциально помочь в поддержании устойчивости к пневмонии, которая является распространенным результатом COVID-19. Многие госпитализированные пациенты имеют низкий уровень витамина С, поэтому увеличение потребления этого антиоксиданта может быть полезным.

Цинк

Цинк — это микроэлемент, который также известен своей ролью в укреплении иммунитета. Недавние исследования, опубликованные в Международном журнале инфекционных заболеваний, показали, что дефицит цинка может увеличить тяжесть случаев COVID-19 и длительных госпитализаций. В другом исследовании, опубликованном в Журнале медицинской микробиологии, было обнаружено, что использование цинка в качестве дополнительной терапии снижает смертность и улучшает результаты для легких и умеренных случаев COVID-19. Однако следует проконсультироваться с врачом о правильной дозировке, так как слишком много цинка может иметь побочные эффекты.

При этом все эксперты в один голос предостерегают от самостоятельного употребления витаминов и микроэлементов и советуют для начала проконсультироваться с лечащими врачами.

Напомним, по данным университета Джона Хопкинса, от коронавируса в США умерли 499 186 человек. Это больше, чем в какой-либо другой стране мира. А в Украине Национальная академия наук исследовала распространение инфекции СOVID-19 и составила прогноз на март. Согласно заключению на официальном сайте, ситуация с заболеваемостью должна ухудшиться.