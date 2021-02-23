Удар по коронавірусу: 4 вітаміни, які допоможуть у боротьбі з Covid-19

Кожен із цих вітамінів і мікроелементів здатний істотно переломити перебіг коронавірусу у хворих, а також зміцнити імунітет.

Коронавірус продовжує нарощувати статистику по планеті й поки що відступати не збирається, а це означає, що людям необхідно шукати нові способи захистити себе від інфекції, причому не тільки за допомогою вакцини. Видання АZ Вig Мedia поділилося результатами наукових досліджень на тему посилення імунітету для протистояння COVID-19.

Вчені назвали чотири вітаміни, які допоможуть якщо не уникнути, то значно легше перенести хворобу.

Вітамін К

Цей вітамін відомий позитивною дією на серцево-судинну систему, проте дослідники виявили, що він також може бути корисний під час лікування коронавірусу. Команда вчених із лікарні Біспебьерг у Данії зʼясувала, що в інфікованих хворих рівень цього вітаміну в крові різко падає. Його дефіцит може призвести до більш високого рівня смертності від ускладнень, викликаних інфекцією.

Аналогічного висновку дійшли й вчені з лікарні Canisius Wilhelmina в Нідерландах. Вони виявили, що оптимальний рівень вітаміну К відіграє ключову роль у запобіганні утворення тромбів і здоров'я легенів та дозволяє пацієнтам із коронавірусом краще почуватися.

Вітамін D

На думку експертів, дефіцит вітаміну D може бути пов'язаний зі зниженням імунної відповіді. Отже, підвищення рівня вітаміну D, особливо в групах ризику, може знизити кількість смертей, пов'язаних із COVID-19. Понад 100 фахівців у галузі науки, охорони здоров'я та медицини висловили твердження, що споживання вітаміну D може знизити інфекцію COVID-19, госпіталізацію та смертність.

Вітамін С

У нещодавніх дослідженнях, опублікованих науковим журналом Nutrients, дослідники стверджують, що вітамін С може допомогти зменшити важкість симптомів COVID-19, а також потенційно допомогти в підтримці стійкості до пневмонії, яка є поширеним результатом COVID-19. Багато госпіталізованих пацієнтів мають низький рівень вітаміну С, тому збільшення споживання цього антиоксиданту може бути корисним.

Цинк

Цинк — це мікроелемент, який також відомий своєю роллю в зміцненні імунітету. Нещодавні дослідження, опубліковані в Міжнародному журналі інфекційних захворювань, показали, що дефіцит цинку може збільшити тяжкість випадків COVID-19 і тривалих госпіталізацій. В іншому дослідженні, опублікованому в журналі медичної мікробіології, було виявлено, що використання цинку як додаткової терапії знижує смертність і покращує результати для легких і помірних випадків COVID-19. Однак слід проконсультуватися з лікарем про правильне дозування, тому що занадто багато цинку може мати побічні ефекти.

Водночас всі експерти одностайно застерігають від самостійного вживання вітамінів і мікроелементів та радять для початку проконсультуватися з лікарями.

Нагадаємо, за даними університету Джона Гопкінса, від коронавірусу в США померли 499 186 осіб. Це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. А в Україні Національна академія наук досліджувала поширення інфекції СOVID-19 і склала прогноз на березень. Згідно з висновком на офіційному сайті, ситуація із захворюваністю повинна погіршитися.