Кота Роналду сбила машина, его отправили лечиться на частном самолете в Испанию (фото)

Кот сфинкс живет в семье футболиста два года, таких особей всего около восьми в мире.

Домашний кот нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и его невесты Джорджины Родригес получил травмы в итальянском Турине. Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Partidazo de COPE.

По информации издания, домашний питомец по кличке Пепе попал под машину. Его сразу отправили лечиться к лучшим ветеринарам в Испанию на частном самолете семьи. Ожидается, что Пепе должен прилететь обратно в Турин на том же самолете, когда вылечится.

Отмечается, что это эксклюзивный кот сфинкс, которых в мире насчитывается всего около восьми особей. Его стоимость составляет три тысячи евро. Пепе живет в семье Роналду два года.

Кстати, в январе Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, забив 760-й гол.

Отметим, ранее в Нэшвилле, штат Теннеси в США умер 84-летний владелец питомца породы бордер-колли по кличке Лулу. В своем завещании Билл Доррис завещал 5 млн долларов своему любимцу.