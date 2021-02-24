Кота Роналду збила машина, його відправили лікуватися на приватному літаку до Іспанії (фото)

Кіт сфінкс живе в родині футболіста два роки, таких видів усього близько восьми у світі.

Домашній кіт нападника туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду і його нареченої Джорджіни Родрігес отримав травму в італійському Турині. Про це повідомляє Marca з посиланням на El Partidazo de COPE.

За інформацією видання, домашній вихованець на прізвисько Пепе потрапив під машину. Його відразу відправили лікуватися до кращих ветеринарів в Іспанію на приватному літаку сім'ї. Очікується, що Пепе повинен прилетіти назад у Турин на тому ж літаку, коли вилікується.

Зазначається, що це ексклюзивний кіт сфінкс, яких у світі налічується всього близько восьми особин. Його вартість становить три тисячі євро. Пепе живе в родині Роналду два роки.

До речі, у січні Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу, забивши 760-й гол.

Зазначимо, що раніше в Нешвіллі, штат Теннесі в США помер 84-річний власник вихованця породи бордер-коллі на прізвисько Лулу. У своєму заповіті Білл Дорріс заповідав 5 млн доларів своєму улюбленцю.