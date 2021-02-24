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Тиктокер показал, что получится, если скрестить таксу и лабрадора (фото, видео)

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дачсадор, помесь таксы и лабрадора
Фото: коллаж Фокус

Эта порода была выведена относительно недавно и взяла все самое лучшее от родителей.

Пользователь Tik Tok под ником hollisbrook показал подписчикам домашнего любимца – собаку, который оказался помесью таксы и лабрадора.

Он опубликовал видео, в котором от имени пса рассказывает о животном. На экране он сначала показывает маму-лабрадора, большую собаку с длинной светлой шерстью, а затем – отца. Это стандартная такса: длиннотелая, на невысоких крепких ногах. Третий эпизод – собственно, сам результат такой помеси – лабрадор в теле таксы по кличке Рей. У животного светлая густая длинная шерсть, длинное тело и короткие ноги. Морда Рея полностью "скопирована" у мамы.

По словам хозяина, Рей – очень жизнерадостный и веселый пес, который любит играть и практически не доставляет лишних хлопот.

Видео имело большой успех в сети. Оно собрало почти 770 тысяч лайков и почти 10 тысяч комментариев.

На самом деле такие собаки – не редкость. Помесь таксы и лабрадора-ретривера называется дачсадор (производное от слов дачхунд (такса) и лабрадор, – прим. ред), пишет ресурс Dog Time. Живые, активные и дружелюбные, эти щенки унаследовали одни из лучших качеств от обоих родителей.

Дачсадоров также иногда называют дочсадорами, дочсидорами и вайнердорами. Они весьма активны и требуют прогулок, однако в остальном неприхотливы и не требуют какого-то особенного ухода. Они идеально подходят для семей с детьми.

Самые распространенные окрасы этих собак – шоколадно-коричневый, черный и желтый. Одного 10-минутного сеанса чистки каждый день должно хватить, чтобы поддерживать шерсть собаки в идеальном состоянии.

дачсадор, такса лабрадор, помесь
дачсадор, такса лабрадор, помесь
дачсадор, такса лабрадор, помесь
дачсадор, такса лабрадор, помесь
дачсадор, такса лабрадор, помесь
дачсадор, такса лабрадор, помесь
дачсадор, такса лабрадор, помесь
дачсадор, такса лабрадор, помесь

Что касается появления этой породы, то бытует мнения, что она была выведена течение последних нескольких десятилетий, но их точная история происхождения до сих пор неизвестна.

Напомним, в Швейцарии выбежавший на футбольное поле пес едва не сорвал матч Суперлиги и прославился в Сети. Кстати, ученые установили, что собаки более склонны к социальным отношениям, чем кошки. 