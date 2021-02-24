Тиктокер показал, что получится, если скрестить таксу и лабрадора (фото, видео)

Эта порода была выведена относительно недавно и взяла все самое лучшее от родителей.

Пользователь Tik Tok под ником hollisbrook показал подписчикам домашнего любимца – собаку, который оказался помесью таксы и лабрадора.

Он опубликовал видео, в котором от имени пса рассказывает о животном. На экране он сначала показывает маму-лабрадора, большую собаку с длинной светлой шерстью, а затем – отца. Это стандартная такса: длиннотелая, на невысоких крепких ногах. Третий эпизод – собственно, сам результат такой помеси – лабрадор в теле таксы по кличке Рей. У животного светлая густая длинная шерсть, длинное тело и короткие ноги. Морда Рея полностью "скопирована" у мамы.

По словам хозяина, Рей – очень жизнерадостный и веселый пес, который любит играть и практически не доставляет лишних хлопот.

Видео имело большой успех в сети. Оно собрало почти 770 тысяч лайков и почти 10 тысяч комментариев.

На самом деле такие собаки – не редкость. Помесь таксы и лабрадора-ретривера называется дачсадор (производное от слов дачхунд (такса) и лабрадор, – прим. ред), пишет ресурс Dog Time. Живые, активные и дружелюбные, эти щенки унаследовали одни из лучших качеств от обоих родителей.

Дачсадоров также иногда называют дочсадорами, дочсидорами и вайнердорами. Они весьма активны и требуют прогулок, однако в остальном неприхотливы и не требуют какого-то особенного ухода. Они идеально подходят для семей с детьми.

Самые распространенные окрасы этих собак – шоколадно-коричневый, черный и желтый. Одного 10-минутного сеанса чистки каждый день должно хватить, чтобы поддерживать шерсть собаки в идеальном состоянии.

Что касается появления этой породы, то бытует мнения, что она была выведена течение последних нескольких десятилетий, но их точная история происхождения до сих пор неизвестна.

Напомним, в Швейцарии выбежавший на футбольное поле пес едва не сорвал матч Суперлиги и прославился в Сети. Кстати, ученые установили, что собаки более склонны к социальным отношениям, чем кошки.