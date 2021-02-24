Тіктокер показав, що вийде, якщо схрестити таксу і лабрадора (фото, відео)

Цю породу вивели відносно недавно і вона взяла все найкраще від батьків.

Користувач Tik Tok під ніком hollisbrook показав підписникам домашнього улюбленця — собаку, який виявився сумішшю такси та лабрадора.

Він опублікував відео, в якому від імені пса розповідає про тварину. На екрані він спочатку показує маму-лабрадора, велику собаку з довгою світлою шерстю, а потім — батька. Це стандартна такса: довготіла, на невисоких міцних ногах. Третій епізод — власне, сам результат такої помісі — лабрадор в тілі такси по кличці Рей. У тварини світла густа довга шерсть, довге тіло і короткі ноги. Морда Рея повністю "скопійована" у мами.

За словами господаря, Рей — дуже життєрадісний і веселий пес, який любить грати і практично не доставляє зайвих клопотів.

Відео мало великий успіх в мережі. Воно зібрало майже 770 тисяч лайків і майже 10 тисяч коментарів.

Насправді такі собаки — не рідкість. Помісь такси і лабрадора-ретривера називається дачсадор (похідне від слів дачхунд (такса) і лабрадор, — прим. Ред), пише ресурс Dog Time. Живі, активні і доброзичливі, ці цуценята успадкували одні з кращих якостей від обох батьків.

Дачсадорів також іноді називають дочсадорами, дочсідорами і вайнердорами. Вони дуже активні і потребують прогулянок, проте в іншому невибагливі і не потребують якогось особливого догляду. Вони ідеально підходять для сімей з дітьми.

Найпоширеніші забарвлення цих собак — шоколадно-коричневе, чорне і жовте. Одного 10-хвилинного сеансу чистки кожен день має вистачити, щоб підтримувати шерсть собаки в ідеальному стані.

Що стосується появи цієї породи, то існує думка, що її вивели протягом останніх декількох десятиліть, але точна історія її походження до цих пір невідома.

Нагадаємо, в Швейцарії пес, який вибіг на футбольне поле, ледь не зірвав матч Суперліги і прославився в Мережі. До речі, вчені встановили, що собаки більш схильні до соціальних відносин, ніж кішки.