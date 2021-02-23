Выбежавшая на футбольное поле собака чуть не сорвала матч Суперлиги в Швейцарии (видео)

На несколько минут игроки были вынуждены прервать игру, пока хозяин животного не забрал его с поля.

Белая швейцарская овчарка по кличке Чилла стала героиней мировых СМИ после того, как своим появлением прервала первый тайм футбольного матча между футбольными клубами "Цюрих" и "Сион" в рамках швейцарской Суперлиги, передает Sport Bible.

Когда игроки "Цюриха" ответным голом в ворота соперника сравняли счет 1:1, пес не смог сдержать своего волнения и выбежал на поле. Это произошло через 40 минут после начала матча. Животное бегало по стадиону, из-за чего на некоторое время пришлось остановить игру.

Оказалось, что хозяином собаки является президент "Цюриха" Анчилло Канепа, который вынужден был спуститься вниз, чтобы забрать ее обратно. Как только пес услышал голос владельца, сразу же помчался к нему.

После матча Канепа со смехом оправдывался, что не знает, как Чилла это сделала. По его словам, собака очень любит мячи, из-за чего ему постоянно приходится привязывать животное во время тренировок.

Видео инцидента разлетелось по сети, а в Instagram-аккаунте клуба "Цюрих" появилось фото собаки, бегущей по полю, с подписью "Поздравляем с дебютом, Чилла!".

Что же касается собственно матча, то до конца игры счет уже оставался неизменным – 1:1.

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