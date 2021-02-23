Пес, який вибіг на футбольне поле, ледь не зірвав матч Суперліги в Швейцарії (відео)

На кілька хвилин гравці були змушені перервати гру, поки господар тварини не забрав її з поля.

Біла швейцарська вівчарка на прізвисько Чілла стала героїнею світових ЗМІ після того, як своєю появою перервала перший тайм футбольного матчу між футбольними клубами "Цюріх" і "Сіон" у рамках швейцарської Суперліги, передає Sport Bible.

Коли гравці "Цюріха" голом у ворота суперника зрівняли рахунок 1:1, пес не зміг стримати свого хвилювання і вибіг на поле. Це сталося через 40 хвилин після початку матчу. Тварина бігала по стадіону, через що на деякий час довелося зупинити гру.

Виявилося, що господарем собаки є президент "Цюріха" Анчілло Канепа, який змушений був спуститися вниз, щоб забрати його назад. Щойно пес почув голос власника, одразу ж помчав до нього.

Після матчу Канепа зі сміхом виправдовувався, що не знає, як Чілла це зробила. За його словами, собака дуже любить м'ячі, через що йому постійно доводиться прив'язувати тварину під час тренувань.

Відео інциденту розлетілося мережею, а в Instagram-акаунті клубу "Цюріх" з'явилося фото собаки, яка біжить по полю, з підписом "Вітаємо з дебютом, Чілла!".

Що ж стосується власне матчу, то до кінця гри рахунок вже залишався незмінним — 1:1.

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