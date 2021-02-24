Стирая грани. Burberry нарядил мужчин в платья и плиссированные юбки (фото, видео)

Дизайнер Рикардо Тиши решил представить, что бы носили жители городов, переехав в деревню.

Известный британский дом моды Burberry представил показ коллекции осень-зима 2021, автором которой является дизайнер Рикардо Тиши. Часть фото с подиума опубликованы в официальном Instagram-аккаунте бренда.

Идея коллекции навеяна пандемией коронавируса, из-за которой немало жителей британских мегаполисов задумались о переезде за город. Поближе к природе. Поэтому, по мнению дизайнера, в деревне вполне уместны стеганые куртки, водонепроницаемые тренчи, шерстяные пальто, высокие сапоги, зонты.

Тиши также стирает границы между женской и мужской одеждой, предлагая представителям сильного пола примерить плиссированные юбки, платья и ботфорты, плотно облегающие ноги.

Правда, не обошлось и без классики. В коллекции представлены брючные костюмы, спортивные бомберы, а также бежевые тренчи с бахромой, которая стала отличительным знаком показа, подпоясанные шелковыми платками.

Саундтреком к демонстрации коллекции, показ которой проходил во флагманском бутике бренда на Реджент-стрит в Лондоне, была выбрана мелодия Питера Грегсона, автора музыки для сериалов "Молодой папа" и "Бриджертоны".

Ранее свои коллекции представили Эли Сааб, который умудрился в страдающем от потрясений Ливане создать платья невероятной красоты, и французский модный дом DIOR. Вдохновленный успехом коллекции по мотивам колоды карт Таро, в этот раз бренд черпал идеи в картинах Караваджо.