Стираючи межі. Burberry нарядив чоловіків в сукні та плісировані спідниці (фото, відео)

Дизайнер Рікардо Тіші вирішив представити, що б носили жителі міст, переїхавши в село.

Відомий британський будинок моди Burberry представив показ колекції осінь-зима 2021, автором якої є дизайнер Рікардо Тіші. Частина фото з подіуму опубліковані в офіційному Instagram-акаунті бренду.

Ідея колекції навіяна пандемією коронавірусу, через яку чимало жителів британських мегаполісів задумалися про переїзд за місто. Ближче до природи. Тому, на думку дизайнера, в селі є слушними стьобані куртки, водонепроникні тренчі, вовняні пальто, високі чоботи, парасолі.

Тіші також стирає межі між жіночим та чоловічим одягом, пропонуючи представникам сильної статі приміряти плісировані спідниці, сукні та ботфорти, які щільно облягають ноги.

Щоправда, не обійшлося і без класики. У колекції представлені брючні костюми, спортивні бомбери, а також бежеві тренчі з бахромою, яка стала розпізнавальним знаком показу, підперезані шовковими хустками.

Саундтреком до демонстрації колекції, показ якої проходив у флагманському бутіку бренду на Реджент-стріт в Лондоні, була обрана мелодія Пітера Грегсона, автора музики для серіалів "Молодий тато" і "Бріджертон".

Раніше свої колекції представили Елі Сааб, який примудрився в Лівані, що потерпає від потрясінь, створити сукні неймовірної краси, і французький модний будинок DIOR. Натхненний успіхом колекції за мотивами колоди карт Таро, цього разу бренд черпав ідеї в картинах Караваджо.