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Кузница модных кадров: еще одна родственница Камалы Харрис стала моделью (фото)

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Мина Харрис, Камала Харрис, племянница
Фото: Instagram/Meena Harris | Мина Харрис родилась в один день со своей высокопоставленной тетей

Юрист по образованию Мина Харрис снялась для Prada. Мир моды ей не чужд, поскольку родственница второго человека в США имеет свой бренд одежды с "социальной составляющей".

36-летняя племянница вице-президента США Камалы Харрис Мина Харрис вслед за падчерицей политика Эллой Эмхофф решила попробовать себя в качестве модели.

Она опубликовала ролик в рамках Instagram-кампании, который предшествовал показу новой коллекции Prada на Неделе моды в Милане, после чего поучаствовала в профессиональной съемке осеннее-зимних луков бренда.

На видео Мина позирует в изумрудной юбке с поясом и темно-синей водолазке с вырезами в своей гостиной, танцуя и демонстрируя новую сумку Cleo от Prada.

Prada, модель, Мина Харрис
Prada, модель, Мина Харрис
Prada, модель, Мина Харрис
Prada, модель, Мина Харрис
Prada, модель, Мина Харрис
Prada, модель, Мина Харрис

Мина Харрис имеет юридическое образование, однако пробовала себя и в детской литературе, написав две книги. У женщины подрастают две дочери. Во время предвыборной кампании она была ключевой частью команды кампании ее тети, в частности возглавляла ее аккаунт в TikTok.

Помимо семьи и работы Мина активно занимается продвижением собственного бренда одежды Phenomenal Woman. Под этой маркой создаются худи, толстовки и футболки с политическими лозунгами и цитатами из нашумевших книг и сериалов. Недавно компания сотрудничала с гигантом потокового вещания Netflix над коллекцией товаров для популярного сериала Bridgerton.

На днях Мина заключила соглашение о выпуске совместной коллекции с брендом Batsheva, в платье от которого она была на инаугурации тети.

Напомним, падчерица Камалы Харрис Элла Эмхофф подписала контракт с крупнейшим международным агентством IMG Model и уже через месяц после подписания контракта она прошлась по подиуму. В скором времени ее фото появилось на обложке журнала.