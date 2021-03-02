Кузница модных кадров: еще одна родственница Камалы Харрис стала моделью (фото)

Юрист по образованию Мина Харрис снялась для Prada. Мир моды ей не чужд, поскольку родственница второго человека в США имеет свой бренд одежды с "социальной составляющей".

36-летняя племянница вице-президента США Камалы Харрис Мина Харрис вслед за падчерицей политика Эллой Эмхофф решила попробовать себя в качестве модели.

Она опубликовала ролик в рамках Instagram-кампании, который предшествовал показу новой коллекции Prada на Неделе моды в Милане, после чего поучаствовала в профессиональной съемке осеннее-зимних луков бренда.

На видео Мина позирует в изумрудной юбке с поясом и темно-синей водолазке с вырезами в своей гостиной, танцуя и демонстрируя новую сумку Cleo от Prada.

Мина Харрис имеет юридическое образование, однако пробовала себя и в детской литературе, написав две книги. У женщины подрастают две дочери. Во время предвыборной кампании она была ключевой частью команды кампании ее тети, в частности возглавляла ее аккаунт в TikTok.

Помимо семьи и работы Мина активно занимается продвижением собственного бренда одежды Phenomenal Woman. Под этой маркой создаются худи, толстовки и футболки с политическими лозунгами и цитатами из нашумевших книг и сериалов. Недавно компания сотрудничала с гигантом потокового вещания Netflix над коллекцией товаров для популярного сериала Bridgerton.

На днях Мина заключила соглашение о выпуске совместной коллекции с брендом Batsheva, в платье от которого она была на инаугурации тети.

Напомним, падчерица Камалы Харрис Элла Эмхофф подписала контракт с крупнейшим международным агентством IMG Model и уже через месяц после подписания контракта она прошлась по подиуму. В скором времени ее фото появилось на обложке журнала.