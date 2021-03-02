Кузня модних кадрів: ще одна родичка Камали Гарріс стала моделлю (фото)

Юристка за освітою Міна Гарріс знялася для Prada. Світ моди їй не чужий, оскільки родичка другої людини в США має свій бренд одягу із "соціальним складником".

36-річна племінниця віце-президентки США Камали Гарріс Міна Гарріс слідом за падчеркою політикині Еллою Емхофф вирішила спробувати себе у ролі моделі.

Вона опублікувала ролик у рамках Instagram-кампанії, який передував показу нової колекції Prada на Тижні моди в Мілані, після чого взяла участь у професійній зйомці осінньо-зимових луків бренду.

На відео Міна позує в смарагдовій спідниці з поясом і темно-синій водолазці з вирізами в своїй вітальні, танцюючи і демонструючи нову сумку Cleo від Prada.

Міна Гарріс має юридичну освіту, проте пробувала себе і в дитячій літературі, написавши дві книги. У жінки підростають дві дочки. Під час передвиборної кампанії вона була ключовою частиною команди кампанії її тітки, зокрема очолювала її аккаунт у TikTok.

Крім сім'ї і роботи Міна активно займається просуванням власного бренду одягу Phenomenal Woman. Під цією маркою створюються худі, толстовки і футболки з політичними гаслами і цитатами з гучних книг і серіалів. Нещодавно компанія співпрацювала з гігантом потокового мовлення Netflix над колекцією товарів для популярного серіалу Bridgerton.

Днями Міна уклала угоду про випуск спільної колекції з брендом Batsheva, у сукні від якого вона була на інавгурації тітки.

Нагадаємо, падчерка Камали Гарріс Елла Емхофф підписала контракт із найбільшим міжнародним агентством IMG Model і вже через місяць після підписання контракту вона пройшлася по подіуму. Незабаром її фото з'явилося на обкладинці журналу.