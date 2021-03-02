Врач-онколог рассказал, чем опасны электронные сигареты (видео)

Рак среди курильщиков заметно "помолодел", а переход на электронные сигареты не решает проблему никотиновой зависимости.

Употребление электронных сигарет вместо обычных не спасет курильщиков от рака или болезни сердечно-сосудистой системы. Об этом на пресс-конференции в "Укринформ" рассказал врач-нейрохирург, онколог Антон Шкиряк.

По его словам, молодые люди ведутся на маркетинговые ходы производителей, которые убеждают, что электронные сигареты не наносят такой вред здоровью, как обычные, что в них меньше никотина, а значит, – и негативных последствий после употребления.

"У меня уже есть пациенты, которые перешли из обычных сигарет на электронные. Но это не говорит, что в их организме меньше никотина. Дело в том, что после перехода на электронные сигареты обычный курильщик начинает курить намного больше, потому что в его организме недостаточное количество никотина", – пояснил он.

По его словам, современная молодежь попала в капкан табачной индустрии.

"На самом деле электронные сигареты также вызывают рак. Это вам говорит врач, который видит этих пациентов почти каждый день. Поэтому если вы хотите на 80-90% увеличить свои шансы прожить дольше, чем вам отведено в виду того, что вы курите, я рекомендую бросить курить любые сигареты: обычные, электроны, полуэлектронные", – подчеркнул медик.

Он также обратил внимание на то, что в Украине лечение рака – очень дорогое.

"Чтобы пролечить одного пациента-курильщика, стоимость лечения составит приблизительно столько же, сколько стоят две фуры, забитые электронными сигаретами. Это если по международным протоколам, ни в чем себе не отказывая", – добавил Шкиряк.

Онколог озвучил еще один тревожный факт:

"За последние 10 лет своей карьеры я замечаю, что онкология стала моложе. Если лет 10-15 назад мы говорили про рак у людей 50+, то сегодня мы говорим о раке у людей 35+. Это абсолютно активные в прошлом люди, трудоспособные украинки и украинцы, которые могли принести намного больше налогов, если бы они жили".

Для тех, кто давно пытается бросить курить, эксперты дали восемь советов, как успешно распрощаться с пагубной привычкой.

Тем временем в США продажи электронных сигарет падают из-за серии медицинских скандалов. А в Украине Кабинет министров инициировал изменения в законодательстве, которое упорядочивает оборот электронных сигарет в Украине.