Лікар-онколог назвав головну небезпеку електронних сигарет (відео)

Рак серед курців помітно "помолодшав", а перехід на електронні сигарети не вирішує проблему нікотинової залежності.

Вживання електронних сигарет замість звичайних не врятує курців від раку або хвороби серцево-судинної системи. Про це на прес-конференції в "Укрінформ" розповів лікар-нейрохірург, онколог Антон Шкіряк.

За його словами, молоді люди ведуться на маркетингові ходи виробників, які переконують, що електронні сигарети не завдають такої шкоди здоров'ю, як звичайні, що в них менше нікотину, а отже, — і негативних наслідків після вживання.

"У мене вже є пацієнти, які перейшли зі звичайних сигарет на електронні. Але це не говорить, що в їх організмі менше нікотину. Справа в тому, що після переходу на електронні сигарети звичайний курець починає палити набагато більше, тому що в його організмі недостатня кількість нікотину", — пояснив він.

За його словами, сучасна молодь потрапила в капкан тютюнової індустрії.

"Насправді електронні сигарети також викликають рак. Це вам каже лікар, який бачить цих пацієнтів майже щодня. Тому якщо ви хочете на 80-90% збільшити свої шанси прожити довше, ніж вам відведено через те, що ви курите, я рекомендую кинути палити будь-які сигарети: звичайні, електронні, напівелектронні", — підкреслив медик.

Він також звернув увагу на те, що в Україні лікування раку — дуже дороге.

"Щоб пролікувати одного пацієнта-курця, вартість лікування складе приблизно стільки ж, скільки коштують дві фури, забиті електронними сигаретами. Це якщо за міжнародними протоколами, ні в чому собі не відмовляючи", — додав Шкіряк.

Онколог озвучив ще один тривожний факт:

"За останні 10 років своєї кар'єри я помічаю, що онкологія помолодшала. Якщо років 10-15 тому ми говорили про рак у людей 50+, то сьогодні ми говоримо про рак у людей 35+. Це абсолютно активні в минулому люди, працездатні українки й українці, які могли принести набагато більше податків, якби вони жили".

Для тих, хто давно намагається кинути палити, експерти дали вісім рад, як успішно розпрощатися зі згубною звичкою.

Тим часом у США продажі електронних сигарет падають через серію медичних скандалів. А в Україні Кабінет міністрів ініціював зміни в законодавстві, які впорядковують обіг електронних сигарет в Україні.