Dolce & Gabbana выпустил на подиум роботов (видео)

При подготовке показа дизайнеры сотрудничали с Итальянским институтом технологий.

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana представил осеннее-зимнюю коллекцию в рамках Недели моды в Милане, и этот показ стал одним из самых необычных, которые были придуманы именитыми дизайнерами.

Доменико Дольче и Стефано Габбана вдохновились современными технологиями и в новой коллекции сумели соединить киберкультуру и моду, представив вещи необычайных расцветок, дизайна, играя с объемами, материалами и аксессуарами.

На выходе получился яркий микс из искусственных шуб и шапок самых невероятных расцветок, объемных пуховиков, платьев, костюмов и прочих деталей гардероба цвета металлик с голограммами и принтами, кофт и кардиганов из пушистой пряжи, пестрых футболок кислотных цветов, прозрачных платьев и нарядов из бус, топов, стеганных нейлоновых шорт.

Не обошлось и без классических силуэтов: приталенные жакеты с объемными плечами, черные платья, блузы, облегающие брюки, кружевные топы и боди, комбинезоны и многое другое. Всего в коллекцию вошли 135 образов.

[ + – ] Роботы прекрасно дополняли моделей, придавая показу футуристический характер

Все наряды были щедро сдобрены аксессуарами с логотипами бренда, а некоторые модели даже вышли на подиум в защитных прозрачных щитках на лице.

Особой изюминкой показа стало то, что его открывал робот, а в ходе демонстрации несколько электронных "моделей", обвешанных аксессуарами и сумками составили компанию живым манекенщицам.

Появление роботов на подиуме стало возможным благодаря сотрудничеству модного дома с Итальянским институтом технологий.

Недавно стало известно о том, что представительница высших аристократических кругов Великобритании, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер, которая четвертый год сотрудничает с итальянским домом моды, стала официальным амбассадором Dolce & Gabbana.

В январе прошлого года Dolce & Gabbana отличились тем, что пригласили для лукбука новой рекламной кампании моделей plus-size.