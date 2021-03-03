Dolce & Gabbana випустив на подіум роботів (відео)

При підготовці показу дизайнери співпрацювали з Італійським інститутом технологій.

Італійський модний будинок Dolce & Gabbana представив осінньо-зимову колекцію в рамках Тижня моди в Мілані, і цей показ став одним з найбільш незвичайних, які були придумані іменитими дизайнерами.

Доменіко Дольче і Стефано Габбана надихнулися сучасними технологіями і в новій колекції зуміли поєднати кіберкультуру і моду, представивши речі надзвичайних забарвлень, дизайну, граючи з обсягами, матеріалами та аксесуарами.

На виході вийшов яскравий мікс зі штучних шуб і шапок найнеймовірніших забарвлень, об'ємних пуховиків, суконь, костюмів та інших деталей гардеробу кольору металік з голограмами і принтами, кофт і кардиганів з пухнастою пряжею, строкатих футболок кислотних кольорів, прозорих суконь і нарядів з намистом, топів, нейлонових шортів.

Не обійшлося і без класичних силуетів: приталені жакети з об'ємними плечима, чорні сукні, блузи, облягаючі штани, мереживні топи і боді, комбінезони та багато іншого. Усього в колекції увійшли 135 образів.

[ + – ] Роботи прекрасно доповнювали моделей, надаючи показу футуристичний характер

Усі наряди були щедро присмачені аксесуарами з логотипами бренду, а деякі моделі навіть вийшли на подіум у захисних прозорих щитках на обличчі.

Особливою родзинкою показу стало те, що його відкривав робот, а в ході демонстрації кілька електронних "моделей", обвішані аксесуарами і сумками склали компанію живим манекенницям.

Поява роботів на подіумі стало можливим завдяки співпраці модного будинку з Італійським інститутом технологій.

Нещодавно стало відомо про те, що представниця вищих аристократичних кіл Великобританії, племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер, яка четвертий рік співпрацює з італійським будинком моди, стала офіційним амбасадором Dolce & Gabbana.

У січні минулого року Dolce & Gabbana відзначилися тим, що запросили для лукбуку нової рекламної кампанії моделей plus-size.