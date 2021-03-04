Фитнес-тренер лишилась опеки над четырьмя детьми из-за нестандартной внешности

Бывший муж посчитал женщину недостойной воспитывать его отпрысков.

Жительница Саудовской Аравии Рифа Аль-Йеми поплатилась за то, что не боялась экпериментировать с внешностью и бросила вызов общественным нормам, передает The Sun.

Мать четырех детей проиграла бывшему мужу суд, где решался вопрос об опеке. По словам заявителя, женщина, у которой синие с зеленым волосы, пирсинг в носу и татуировки на теле, «не может быть нормальною матерью» и воспитать достойно подрастающее поколение.

Также и мужчине, и его семье очень не нравилась популярность Рифы в TikTok и Snapchat, где та проводила онлайн-тренировки по фитнесу и раздавала советы по уходу за телом и красоте.

[ + – ] Рифа Аль-Йеми была похищена своими же родственниками Фото: The Sun

Недавно стало известно, что многодетная мать могла быть похищена из ее дома в Джидде своими родственниками, которые уверены, что она "позорит семью". Длительное отсутствие Рифы в Сети породило слухи о том, что она могла стать жертвой "убийства чести" и даже привело к появлению хэштега #IsRefaKilled?, который возглавляет тренды Twitter в стране и привлекает внимание правозащитников.

Позже правоохранители выступили с заявлением, где сообщили, что арестовали четырех человек по подозрению в похищении женщины. Правда, пока неясно, являются ли эти люди ее родственниками.

Местные же СМИ написали, что Рифа жива. Она якобы жива, и о ней заботятся социальные службы.

В свою очередь правозащитница Лина Альхатлул в Twitter обвинила полицию в жестоком обращении с женщиной:

"Рифа была независимой женщиной. Ее родственникам-мужчинам это не понравилось, и они похитили ее. Ее нашла полиция, и вместо того, чтобы ее спасти, ее поместили в дом престарелых или тюрьму". Она добавила, что с тех пор о судьбе Рифы ничего неизвестно.

Напомним, дочь эмира Дубая принцесса Латифа записала видео, в котором сообщила, что ее держат на вилле, переоборудованной в тюрьму с тех пор, как в 2018 году она пыталась сбежать в США. Ее откровения уже вызвали беспокойство ООН, которое потребовало у королевского двора представить доказательства того, что шейха еще жива. В ответ услышали, что с ней все в порядке, однако ни фото, ни видео, подтверждающее это, предоставлено не было.