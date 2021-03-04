Фітнес-тренерка позбулася опіки над чотирма дітьми через нестандартну зовнішність

Колишній чоловік вважає жінку негідною виховувати його нащадків.

Мешканка Саудівської Аравії Ріфа Аль-Ємі поплатилася за те, що не боялася експериментувати із зовнішністю і кинула виклик громадським нормам, передає The Sun.

Матір чотирьох дітей програла колишньому чоловікові суд, де вирішувалося питання про опіку. За словами заявника, жінка, у якої синє із зеленим волосся, пірсинг у носі й татуювання на тілі, «не може бути нормальною матір'ю» і виховати гідно молоде покоління.

Також і чоловікові, і його родині дуже не подобалася популярність Ріфи в TikTok і Snapchat, де та проводила онлайн-тренування з фітнесу та роздавала поради щодо догляду за тілом і краси.

[ + – ] Ріфа Аль-Ємі була викрадена своїми ж родичами Фото: The Sun

Нещодавно стало відомо, що багатодітна матір могла бути викрадена з її будинку в Джидді своїми родичами, які впевнені, що вона "ганьбить сім'ю". Тривала відсутність Ріфи в мережі породила чутки про те, що вона могла стати жертвою "вбивства честі" й навіть призвело до появи хештегу #IsRefaKilled?, який очолює тренди Twitter у країні та привертає увагу правозахисників.

Пізніше правоохоронці виступили із заявою, де повідомили, що заарештували чотирьох осіб за підозрою у викраденні жінки. Щоравда, поки незрозуміло, чи є ці люди її родичами.

Місцеві ж ЗМІ написали, що Ріфа жива. Вона нібито жива, і про неї піклуються соціальні служби.

Зі свого боку правозахисниця Ліна Альхатлул у Twitter звинуватила поліцію у жорстокому поводженні з жінкою:

"Ріфа була незалежною жінкою. Її родичам-чоловікам це не сподобалося, і вони викрали її. Її знайшла поліція, і замість того, щоб її врятувати, її помістили в будинок для людей похилого віку або в'язницю". Вона додала, що з тих пір про долю Ріфи нічого невідомо.

Нагадаємо, дочка еміра Дубая принцеса Латіфа записала відео, в якому повідомила, що її тримають на віллі, переобладнаній на в'язницю з тих пір, як у 2018 році вона намагалася втекти в США. Її одкровення вже викликали занепокоєння ООН, яка вимагала у королівського двору надати суду докази того, що шейха ще жива. У відповідь почули, що з нею все в порядку, однак ні фото, ні відео, яке підтверджує це, надані не були.