Без икры. Шесть новых рецептов блинов к Масленице

Масленица замечательна тем, что можно куролесить, веселиться и угощаться от души и сладким, и соленым, и мучным — безо всяких угрызений совести. Ведь без блинов и блинчиков — какие же масленичные гулянья? Хотя для сторонников ЗОЖ в нашей подборке есть рецепты и очень даже полезных блинов. А еще — советы, как правильно завернуть блины и красиво подать на стол.

Наступила масленичная неделя, которая по давней традиции должна проходить в застольном изобилии, массовых народных гуляниях и обрядах. И если последние два пункта для жителей мегаполисов давно канули в Лету, то обычай вкусно поесть в их умах, сердцах и желудках укоренился основательно. Тем более если речь идет о блинах — простом, но любимом миллионами украинцев блюде.

Для многих Масленица — удачное время для того, чтобы основательно насытиться перед Великим постом, когда ортодоксальные христиане и все, кто хочет разгрузить организм после зимы, придерживаются строгой диеты, не разрешая себе злоупотреблять едой. Но есть и те, кому просто нравится этот праздник прощания с зимой — за его обычаи, радостную энергетику и возможность изрядно повеселиться.

Мы выбрали 6 очень вкусных вариантов начинки для блинчиков

Кэтлин Флинн , американская писательница

Я не должна говорить тебе, что люблю тебя. Я же кормила тебя блинчиками

Мало кто знает, что кроме блинов в Украине на Масленицу традиционно подают вареники, которые своей формой символизируют Луну, в то время как блины со времен наших предков-язычников были символом Солнца. Правда, вареники "присоединились" к празднованию Масленицы только несколько веков назад, поэтому в неделю проводов зимы пока не так популярны. Зато традиция в эти дни есть блины, да еще и с разными начинками, остается неизменной. Тем более что в гастрономических пристрастиях украинцы давно не ограничиваются стандартными блинчиками с творогом или блинами с красной икрой как символом изобилия.

Теперь в масленичную неделю блины готовят с десятками, а то и сотнями различных начинок. Разнообразие настолько огромное, что в некоторых кулинарных книгах под блинные рецепты отводят целые разделы. И это неудивительно, ведь мастером блинных дел может стать каждый — достаточно включить фантазию.

Блины с сельдью и перепелиным яйцом

[ + – ] Селедка - отличный вариант начинки для закусочных блинчиков

Для приготовления блюда мелко нарезаем филе сельди, сдобрив его луком-пореем и свежим укропом. Отваренные вкрутую перепелиные яйца (7–9 штук) разрезаем на 4 дольки и добавляем к сельди. Сюда же подмешиваем нежирный творог так, чтобы селедки и творога в начинке было примерно поровну. Заворачивать блины следует роллами, каждый из которых потом разрезаем на три части. При подаче к столу блюдо можно посыпать мелко нарезанным луком-пореем.

Полезные блины с перцем и кабачками

[ + – ] Полезная витаминная начинка - болгарские перцы

Конечно, не так просто найти в продаже муку из нута, но если вам это удастся, то можно на Масленицу порадовать близких оригинальным рецептом полезных блинов. Альтернативой муке из нута может стать гречневая, которую в супермаркете найти куда проще. Пищевая ценность таких блинов более сбалансированная, чем тех, которые приготовлены из обычной пшеничной муки. При этом особых навыков для выпекания таких блинчиков не требуется.

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Гречневые блинчики можно дополнить начинкой из болгарского перца, мягкого сыра и кабачков. Для этого овощи нарезаем мелкими кубиками и обжариваем их на сковородке в оливковом масле до золотистой корочки. Полученную смесь перемешиваем с раздавленным вилкой сыром. Блины лучше всего свернуть в роллы, которые можно нарезать продолговатыми кусочками и подать с мелко нарезанной зеленью.

Блины с лососем, сыром филадельфия и зеленью

[ + – ] Лосось и сыр филадельфия - волшебное сочетание

Этот рецепт блинов не такой тривиальный, как классические блины с красной икрой, и выглядит в разы замысловатее. Для приготовления блюда понадобится 300 г слабосоленого лосося и 200 г сыра филадельфия. Сыр смешиваем с мелко нарезанным луком-пореем и измельченным в блендере корнем сельдерея. Полученную массу перемешиваем с кусочками лосося. Подавать блюдо можно с домашним неострым майонезом или сливочным соусом.

Блинчики с творогом и пломбиром — для лакомок

[ + – ] Блинчики с пломбиром - для сладкоежек

Еще один сладкий вариант начинки, к которому трудно остаться равнодушными, — блинчики с творогом и пломбиром. Начинка очень простая, главное, правильно подать блюдо. Для этого разминаем творог с сахаром из расчета 5 столовых ложек на 0,5 кг творога и полученную массу заворачиваем в блины. К блину следует положить шарик пломбира. Это идеальное детское лакомство подойдет не только для праздника Масленицы, но и для детского дня рождения.

Блинчики с творогом, курагой и "Бейлисом"

[ + – ] Рюмка ликера - для вкуса и аромата

Тем, кто не думает о диетах или готов отложить голодание на период Великого поста, стоит обратить внимание на сладкое совершенство: блинчики с творогом, курагой и ликером "Бейлис". Экспериментировать с тестом не стоит. Готовьте строго по классическим рецептам, в которых уверены.

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Для начинки заранее замачиваем курагу в кипятке и оставляем размокать на два-три часа. После сливаем воду, нарезаем курагу как можно мельче и заливаем ее ликером "Бейлис". Полученную массу на 40 минут отправляем в холодильник, чтобы сухофрукт хорошо пропитался сладким алкогольным напитком, а сами приступаем к творогу. 0,5 кг кисломолочного продукта тщательно разминаем вилкой, добавляем в него 4 столовые ложки сахара. Сюда же вливаем "Бейлис" из расчета 100 мл алкогольного напитка на 0,5 кг творога. Полученную смесь перемешиваем с охлажденной курагой. Начинку кладем на блинчики и сворачиваем их конвертом.

Блинчики с тыквой и мягким сыром

[ + – ] Тыква - один из самых полезных овощей

Для оптимального результата сырую мякоть тыквы нарезаем кубиками, после чего выкладываем их на сковородку, предварительно смазанную оливковым маслом, и обжариваем на медленном огне до золотистого цвета. Затем добавляем овощной бульон и тушим не менее 10 минут, пока тыква не станет мягкой. После сливаем жидкость, добавляем мелко порубленную зелень и сыр фета или брынзу. Все тщательно перемешиваем. Полученную смесь выкладываем на блины и сворачиваем их в конвертики.