Без кав'яру. Шість нових рецептів млинців до Масляної

Масляна чудова тим, що можна колобродити, веселитися і пригощатися від душі й солодким, і солоним, і борошняним — без жодних докорів сумління. Адже без млинців і млинчиків — які ж масляні гуляння? Хоча для прихильників ЗСЖ у нашій добірці є рецепти і дуже навіть корисних млинців. А ще — поради, як правильно загорнути млинці й красиво подати до столу.

Настав Масляний тиждень, який за давньою традицією повинен проходити в застільному достатку, масових народних гуляннях та обрядах. І якщо останні два пункти для жителів мегаполісів давно канули в Лету, то звичай смачно поїсти в їхніх умах, серцях і шлунках укорінився грунтовно. Тим паче, якщо йдеться про млинці — просту, але улюблену мільйонами українців страву.

Для багатьох Масляна — вдалий час для того, щоб грунтовно насититися перед Великим постом, коли ортодоксальні християни і всі, хто хоче розвантажити організм після зими, дотримуються суворої дієти, не дозволяючи собі зловживати їжею. Але є і ті, кому просто подобається це свято прощання із зимою — за його звичаї, радісну енергетику та можливість добряче повеселитися.

Ми вибрали 6 дуже смачних варіантів начинки для млинців

Кетлін Флінн , американська письменниця

Я не повинна говорити тобі, що люблю тебе. Я ж годувала тебе млинцями

Мало хто знає, що крім млинців в Україні на Масляну традиційно подають вареники, які своєю формою символізують Місяць, в той час як млинці з часів наших предків-язичників були символом Сонця. Щоправда, вареники "приєдналися" до святкування Масляної тільки кілька століть тому, бо в тиждень проводів зими поки не так популярні. Зате традиція в ці дні їсти млинці, та ще й з різними начинками, залишається незмінною. Тим більше, що гастрономічні пристрасті українців давно не обмежуються стандартними млинцями із сиром або млинцями з червоним кавʼяром як символом достатку.

Тепер у масляний тиждень млинці готують з десятками, а то й сотнями різних начинок. Різноманітність настільки величезна, що в деяких кулінарних книгах млинцевим рецептам приділяють цілі розділи. І це не дивно, адже майстром млинцевих справ може стати кожен — достатньо вмикнути фантазію.

Млинці з оселедцем і перепелиним яйцем

[ + – ] Оселедець — чудовий варіант начинки для закусочних млинчиків

Для приготування страви дрібно нарізаємо філе оселедця, присмачивши його цибулею-порей і свіжим кропом. Відварені круто перепелині яйця (7-9 штук) розрізаємо на 4 часточки і додаємо до оселедця. Сюди ж підмішуємо нежирний сир так, щоб оселедця і сиру в начинці було приблизно порівну. Загортати млинці слід ролами, кожен з яких потім розрізаємо на три частини. Під час подачі до столу страву можна посипати дрібно нарізаною цибулею-порей.

Корисні млинці з перцем і кабачками

[ + – ] Корисна вітамінна начинка — болгарські перці

Звичайно, не так просто знайти в продажу борошно з нуту, але якщо вам це вдасться, то можна на Масляну порадувати близьких оригінальним рецептом корисних млинців. Альтернативою борошна з нуту може стати гречане, яке в супермаркеті знайти куди простіше. Харчова цінність таких млинців більш збалансована, ніж тих, які приготовлені зі звичайного пшеничного борошна. При цьому особливі навички для випікання таких млинців не потрібні.

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Гречані млинці можна доповнити начинкою з болгарського перцю, мʼякого сиру та кабачків. Для цього овочі нарізаємо дрібними кубиками й обсмажуємо їх на сковорідці в оливковій олії до золотистої скоринки. Отриману суміш перемішуємо з розчавленим виделкою сиром. Млинці найкраще згорнути в роли, які можна нарізати довгастими шматочками і подати з дрібно нарізаною зеленню.

Млинці з лососем, сиром Філадельфія і зеленню

[ + – ] Лосось і сир Філадельфія — чарівне поєднання

Цей рецепт млинців не такий тривіальний, як класичні млинці з червоним кавʼяром, і виглядає куди хитромудріше. Для приготування страви знадобиться 300 г слабосоленого лосося і 200 г сиру Філадельфія. Сир змішуємо з дрібно нарізаною цибулею-порей і подрібненим у блендері коренем селери. Отриману масу перемішуємо зі шматочками лосося. Подавати страву можна з домашнім негострим майонезом або вершковим соусом.

Млинці із сиром та пломбіром — для ласунів

[ + – ] Млинці з пломбіром — для ласунів

Ще один солодкий варіант начинки, до якого важко залишитися байдужими, — млинці із сиром і пломбіром. Начинка дуже проста, головне, правильно подати страву. Для цього розминаємо сир із цукром із розрахунку 5 столових ложок на 0,5 кг сиру й отриману масу загортаємо в млинці. До млинця слід покласти кульку пломбіру. Ці ідеальні дитячі ласощі підійдуть не тільки для свята Масляної, а й для дитячого дня народження.

Млинці із сиром, курагою і "Бейлісом"

[ + – ] Чарка лікеру — для смаку й аромату

Тим, хто не думає про дієти або готовий відкласти голодування на період Великого посту, варто звернути увагу на солодку досконалість: млинці із сиром, курагою і лікером "Бейліс". Експериментувати з тістом не варто. Готуйте чітко за класичними рецептами, в яких впевнені.

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Для начинки заздалегідь замочуємо курагу в окропі та залишаємо розмокати на дві-три години. Після зливаємо воду, нарізаємо курагу якомога дрібніше й заливаємо її лікером "Бейліс". Отриману масу на 40 хвилин відправляємо в холодильник, щоб сухофрукт добре просочився солодким алкогольним напоєм, а самі беремося до сиру. 0,5 кг кисломолочного продукту ретельно розминаємо виделкою, додаємо до нього 4 столові ложки цукру. Сюди ж вливаємо "Бейліс" із розрахунку 100 мл алкогольного напою на 0,5 кг сиру. Отриману суміш перемішуємо з охолодженою курагою. Начинку кладемо на млинці та звертаємо їх конвертом.

Млинці з гарбузом і мʼяким сиром

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Для оптимального результату сиру мʼякоть гарбуза нарізаємо кубиками, після чого викладаємо їх на сковорідку, попередньо змащену оливковою олією, й обсмажуємо на повільному вогні до золотистого кольору. Потім додаємо овочевий бульйон і тушкуємо не менше 10 хвилин, поки гарбуз не стане мʼяким. Після зливаємо рідину, додаємо дрібно посічену зелень і сир фета або бринзу. Все ретельно перемішуємо. Отриману суміш викладаємо на млинці й загортаємо їх у конвертики.