Хранились у бывшего камердинера: на аукционе продадут сигары Уинстона Черчилля

Хоть покойного премьер-министра и критикуют в прессе, но его вещи вызывают неизменный ажиотаж на аукционах

На аукцион в Британии выставили шкатулку для сигар премьер-министра Уинстона Черчилля со всеми принадлежностями для курения и четырьмя сигарами, что он так и не успел выкурить. Об этом пишет Daily Mail.

Неожиданную находку сделал аукционист Джулиан Смит, которого позвали оценить имущество в Девоне, Дорсет. Наследники вскользь упомянули, что на полке может стоять коробка для сигар, что принадлежала Черчиллю и была подарена им своему камердинеру Норману Макгоуэну. 15 лет назад ее в подарок отцу купила владелица шкатулки, однако он вернул ее дочери перед смертью.

[ + – ] Шкатулка для сигар, принадлежавшая Уинстону Черчиллю

И оказалось, что они были правы. В шкатулке из розового дерева сохранились ножик для того, чтобы обрезать кончики сигар, зажигалка и четыре сигары. Имя премьер-министра выбито на крышке, ножике и даже на одной из сигар, она была выпущенная ограниченной серией в Гаване, Куба, и украшалась специальной этикеткой с изображением премьер-министра.

Еще одна, от датской табачной компанией A M Hirschserung Sonner, по-видимому, была подарена политику в 1950 году Копенгагенским университетом.

[ + – ] Сигара, посвященная Уинстону Черчиллю

[ + – ] Перочинный ножик, принадлежавший Уинстону Черчиллю

Оценивают шкатулку со всем содержимым в 10 тысяч фунтов, что немудрено, ведь несколько дней назад на аукционе в Бостоне, США, за 12 тысяч долларов была продана недокуренная сигара Черчилля. Кубинскую La Corona британский политик курил в мае 1947 года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Окурок сигары Черчилля сохранил британский летчик Уильям Алан Тернер. Именно его экипаж некогда доставлял британского премьера и его жену с базы в Нортхолте в Париж и обратно. В французскую столицу Уинстон Черчилль прилетал, чтобы в Доме инвалидов получить одну из высших военных наград Франции — Medaille Militaire.

Вместе с недокуренной сигарой в лот входила фотография, на которой Черчилль запечатлен на аэродроме. На снимке есть автограф премьер-министра, а на обратной стороне — подпись Алана Тернера: "Эту фотографию я сделал у дверей самолета Авро Йорк в аэропорту Ле-Бурже в Париже 11 мая 1947 года до того, как мы полетели обратно в Нортхолт. Черчилль окружен бывшими французскими военнослужащими, с которыми он разговаривает. Он затушил свою сигару, когда поднимался на борт, а я взял ее остатки".

Покупателем недокуренной сигары Черчилля стал анонимный американский коллекционер из Палм-Бич.

[ + – ] Уинстон Черчилль с неизменной сигарой

Напомним, ранее на аукционе продавали любимые домашние тапочки Уинстона Черчилля и его бокал для виски. А за картину, написанную им самим известная актриса Анджелина Джоли выручила рекордные 11,5 миллионов долларов. Работа "Башня мечети Кутубия" была написана Черчиллем во время Второй мировой войны. Первоначально ее премьер-министр подарил президенту США Франклину Рузвельту. Позднее она попала в семейную коллекцию Джоли. По данным CNN, Брэд Питт купил картину в подарок для Джоли у одного коллекционера.