Зберігалися у колишнього камердинера: на аукціоні продадуть сигари Вінстона Черчілля

Хоч покійного прем'єр-міністра і критикують в пресі, але його речі викликають незмінний ажіотаж на аукціонах.

На аукціон у Британії виставили скриньку для сигар прем'єр-міністра Вінстона Черчілля з усіма речами для куріння і чотирма сигарами, які він так і не встиг викурити. Про це пише Daily Mail.

Несподівану знахідку зробив аукціоніст Джуліан Сміт, якого покликали оцінити майно в Девоні, Дорсет. Спадкоємці побіжно згадали, що на полиці може стояти коробка для сигар, яув належала Черчіллю і була подарована ним своєму камердинерові Норману МакГоуену. 15 років тому її в подарунок батькові купила власниця скриньки, однак він повернув її дочці перед смертю.

[ + – ] Шкатулка для сигар, яка належала Вінстону Черчіллю

І зʼясувалося, що вони мали рацію. У скриньці з рожевого дерева збереглися ножик для того, щоб обрізати кінчики сигар, запальничка і чотири сигари. Ім'я прем'єр-міністра вибите на кришці, ножику й навіть на одній із сигар, вона була випущена обмеженою серією в Гавані, Куба, й оздоблювалася спеціальною етикеткою із зображенням прем'єр-міністра.

Ще одна, від датської тютюнової компанії AM Hirschserung Sonner, мабуть, була подарована політику в 1950 році Копенгагенським університетом.

[ + – ] Сигара, присвячена Вінстону Черчіллю

[ + – ] Складаний ножик, що належав Вінстону Черчіллю

Оцінюють шкатулку з усім вмістом у 10 тисяч фунтів, що не дивно, адже кілька днів тому на аукціоні в Бостоні, США, за 12 тисяч доларів була продана недопалена сигара Черчілля. Кубинську La Corona британський політик курив у травні 1947 року в паризькому аеропорту Ле-Бурже. Недокурок сигари Черчілля зберіг британський льотчик Вільям Алан Тернер. Саме його екіпаж колись доставляв британського прем'єра та його дружину з бази в Нортхолті в Париж і назад. У французьку столицю Вінстон Черчілль прилітав, щоб у Будинку інвалідів отримати одну з вищих військових нагород Франції — Medaille Militaire.

Разом із недопаленою сигарою в лот входила фотографія, на якій Черчілль відображений на аеродромі. На знімку є автограф прем'єр-міністра, а на зворотному боці — підпис Алана Тернера: "Цю фотографію я зробив біля дверей літака Авро Йорк в аеропорту Ле-Бурже у Парижі 11 травня 1947 року до того, як ми полетіли назад у Нортхолт. Черчілль оточений колишніми французькими військовослужбовцями, з якими він розмовляє. Він загасив свою сигару, коли піднімався на борт, а я взяв її залишки".

Покупцем недопалені сигари Черчілля став анонімний американський колекціонер із Палм-Біч.

[ + – ] Вінстон Черчілль із незмінною сигарою

Нагадаємо, раніше на аукціоні продавали улюблені домашні капці Вінстона Черчілля і його келих для віскі. А за картину, написану ним найвідоміша акторка Анджеліна Джолі виручила рекордні 11,5 мільйонів доларів. Робота "Вежа мечеті Кутубія" була написана Черчіллем під час Другої світової війни. Спочатку її прем'єр-міністр подарував президенту США Франкліну Рузвельту. Пізніше вона потрапила в сімейну колекцію Джолі. За даними CNN, Бред Пітт купив картину в подарунок для Джолі в одного колекціонера.