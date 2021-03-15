Рэпер Моргенштерн стал сотрудником "Альфа-Банка"

Новую должность в банке создали специально под певца.

Российский "Альфа-Банк" взял на работу рэпера Моргенштерна (в миру Алишер Валеев), и теперь он будет директором по работе с молодежью, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

В финучреждении отметили, что этот пост был специально создан для певца. Артист должен привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. Скандальный ролик "Клип за 10 лямов", где певец рекламировал карту банка "Альфа-Банка" на фоне сотрудниц банка, которые появились в кадре в рубашках с чрезмерно откровенным вырезом и видневшимся нижнем бельем, привлек 25 тысяч клиентов, и это подтолкнуло менеджмент банка к идее трудоустроить рэпера. Само же видео подверглось критике, а Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) даже завела дело. Службе не понравился образ сотрудниц финучреждения, который далек от реального.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексея Гиязова, Моргенштерн – "самый неоднозначный маркетолог страны, но одновременно и самый креативный".

"Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты", – подчеркнул Гиязов.

Напомним, в декабре народный депутат от партии "Европейская солидарность" София Федына заявила, что собирает факты нарушений украинского законодательства со стороны российского рэпера Алишера Моргенштерна, которые бы давали основания запретить ему въезд в Украину.

Фокус пытался разобраться, почему же этот певец так популярен, в том числе и в Украине.