Репер Моргенштерн став співробітником "Альфа-Банку"

Нову посаду в банку створили спеціально під співака.

Російський "Альфа-Банк" взяв на роботу репера Моргенштерна (Алішер Валєєв), і тепер він буде директором по роботі з молоддю, повідомляє РБК з посиланням на прес-службу банку.

У фінустанові зазначили, що цей пост був спеціально створений для співака. Артист повинен залучити не менше 100 тисяч нових клієнтів. Скандальний ролик "Кліп за 10 лямів", де співак рекламував карту "Альфа-Банку" на фоні співробітниць банку, які з'явилися в кадрі в сорочках з надмірно відвертим вирізом і показували спідню білизну, привернув 25 тисяч клієнтів, і це підштовхнуло менеджмент банку до ідеї працевлаштувати репера. Саме ж відео піддалося критиці, а Федеральна антимонопольна служба Росії (ФАС) навіть завела справу. Службі не сподобався образ співробітниць фінустанови, який далекий від реального.

За словами директора з маркетингу і комунікацій Альфа-Банку Олексія Гіязова, Моргенштерн — "найнеоднозначніший маркетолог країни, але одночасно і найкреативніший".

"Алішер налаштований на серйозну роботу і обіцяв, що нам не доведеться за нього червоніти. Моргенштерн ходитиме в офіс, як і всі, братиме участь у планерках і звітуватиме за результати", — підкреслив Гіязов.

Нагадаємо, що в грудні народний депутат від партії "Європейська солідарність" Софія Федина заявила, що збирає факти порушення українського законодавства з боку російського репера Алішера Моргенштерна, які б давали підстави заборонити йому в'їзд в Україну.

Фокус намагався розібратися, чому ж цей співак такий популярний, у тому числі і в Україні.