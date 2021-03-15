Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар-2021" (полный список)

Лидером по количеству номинаций стала картина "Манк" реждиссера Девила Финчера о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над сценарием фильма "Гражданин Кейн". Она претендует на 10 статуэток.

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар", которая состоится 25 апреля, сообщает ВВС.

В этом году церемония станет самой разноплановой, поскольку на нее номинированы две женщины-режиссеры, что произошло впервые за 93-летнюю историю премии, когда в этой номинации заявлены две представительницы прекрасного пола.

9 из 20 номинантов – темнокожие. Среди тех, кто претендует на заветную статуэтку такие звезды как Саша Барон-Коэн, Кэри Маллиган, Оливия Колман, Дэниел Калууя, Гэри Олдман, Ванесса Кирби, сэр Энтони Хопкинс и другие.

Лидеры по количеству номинаций:

"Манк" – 10 номинаций. Это американский биографический драматический фильм 2020 года режиссёра Дэвида Финчера по сценарию его отца Джека Финчера, в котором рассказывается о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над сценарием фильма "Гражданин Кейн".

"Отец" – 6 номинаций. Главную роль в драматической картине Флориана Зеллера сыграл сэр Энтони Хопкинс. В центре картины – пожилой мужчина, который в одиночестве живет в Лондоне. У него есть дочь, и она пытается найти папе сиделку.

По столько же номинаций (6) – у картин "Иуда и черный мессия", "Минари", "Страна кочевников", "Звук металла" и "Суд над чикагской семеркой".

[ + – ] Фильм "Манк" номинирован на "оскар" в 10 категориях.

Лучший фильм:

"Отец";

"Манк";

"Минари";

"Иуда и чёрный мессия";

"Земля кочевников";

"Суд на чикагской семеркой";

"Девушка, подающая надежды";

"Звук металла".

[ + – ] В фильме "Отец" почти 30 лет спустя после "Молчания ягнят", Энтони Хопкинс снова играет человека, чей внутренний мир – загадка для окружающих.

Лучший режиссер:

Дэвид Финчер ("Манк");

Хлоя Чжао ("Земля кочевников");

Томас Винтерберг ("Еще по одной");

Ли Айзек Чун ("Минари");

Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды").

[ + – ] Картина "Минари" рассказывает о жизни 7-летнего Дэвида, жизнь которого меняется, когда отец решает вместе со всей семьёй переехать в США

Лучший иностранный фильм:

"Коллектив";

"Лучшие дни";

"Еще под одной";

"Человек, который продал свою кожу";

"Куда ты идёшь, Аида?".

[ + – ] Для съемок в картине "Человек, который продал свою кожу" Моника Белуччи изменила цвет волос

Лучшая мужская роль:

Гари Олдман ("Манк");

Стивен Юн ("Минари");

Энтони Хопкинс ("Отец");

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза") — посмертно;

Риз Ахмед ("Звук металла").

[ + – ] Роль в картине "Ма Рейни: Мать блюза" стала последней для 43-летнего Чедвика Боузмана, который умер в 2020 году от рака

Лучшая женская роль:

Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников");

Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды");

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины");

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза");

Андра Дэй ("Соединенный Штаты против Билли Холидэй").

[ + – ] Фрэнсис Макдорманд претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Земля кочевников". Свою первую статуэтку она получила в 2018 году за лучшую женскую роль в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший анимационный фильм:

"Вперед";

"Душа";

"Путешествие на Луну";

"Барашек Шон: Фермагеддон";

"Легенда о волках".

Лучшая операторская работа:

"Манк";

"Новости со всех концов света";

"Земля кочевников";

"Суд над чикагской семеркой";

"Иуда и черный мессия".

Лучшая оригинальная песня:

Fight for You ("Иуда и Черный мессия");

Hear My Voice ("Суд над чикагской семеркой");

Husavik ("Евровидение");

Io Se (Seen) ("Жизнь впереди");

Speak Now ("Одна ночь в Майами");

Лучший оригинальный саундтрек:

Da 5 Bloods (Теренс Бланшар);

"Манк" (Трент Резнос, Аттикус Росс);

"Минари" (Эмиль Моссера);

"Новости со всего мира" (Джеймс Ньютон Говард);

"Душа" (Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист);

Лучший звук:

"Ґрейхаунд";

"Манк";

"Новости со всего мира";

"Душа";

"Звук металла";

Лучшие костюмы:

"Эмма";

"Манк";

"Ма Рейни — мать блюза";

"Мулан";

"Пиноккио"

Лучший короткометражный мультфильм:

Нора;

Genius Loci;

Если что-нибудь случится, я тебя люблю;

Опера;

Да-Люди

Лучший короткометражный фильм:

"Насквозь" (Feeling Through)

"Письменная комната" (The Letter Room);

"Настоящее";

"Два далеких незнакомца";

"Белый глаз".

93-я ежегодная церемония вручения премии Оскар была отложена из-за последствий пандемии COVID-19. В отличие от обычного календарного года, на Оскар 2021 года будут присуждаться фильмы, выпущенные в 2020 году и в первые два месяца 2021 года. Это изменение правила означало, что календарь сезона награждений был перенесен по всем направлениям.

Напомним, объявлены номинанты премии "Золотая малина". Самыми провальными, по версии кинокритиков, стали фильмы "Удивительное путешествие доктора Дуллитла" и польская версия "50 оттенков серого" под названием "365 дней".