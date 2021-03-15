Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію "Оскар-2021" (повний список)

Лідером за кількістю номінацій стала картина "Манк" режисера Девіла Фінчера про сценариста Германа Дж. Манкевича і його роботу над сценарієм фільму "Громадянин Кейн". Вона претендує на 10 статуеток.

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію "Оскар", яка відбудеться 25 квітня, повідомляє ВВС.

Цього року церемонія стане різноплановою, оскільки на неї номіновані дві жінки-режисери, що сталося вперше за 93-річну історію премії, коли в цій номінації заявлені дві представниці прекрасної статі.

9 з 20 номінантів — темношкірі. Серед тих, хто претендує на заповітну статуетку, такі зірки як Саша Барон-Коен, Кері Малліган, Олівія Колман, Деніел Калууя, Гері Олдман, Ванесса Кірбі, сер Ентоні Хопкінс та інші.

Лідери за кількістю номінацій:

"Манк" — 10 номінацій. Це американський біографічний драматичний фільм 2020 року режисера Девіда Фінчера за сценарієм його батька Джека Фінчера, у якому розповідається про сценариста Германа Дж. Манкевича і його роботу над сценарієм фільму "Громадянин Кейн".

"Батько" — 6 номінацій. Головну роль у драматичній картині Флоріана Зеллера зіграв сер Ентоні Хопкінс. У центрі картини — літній чоловік, який на самоті живе в Лондоні. У нього є дочка, і вона намагається знайти татові доглядальницю.

Стільки ж номінацій (6) — у картин "Іуда і чорний месія", "Мінар", "Країна кочівників", "Звук металу" і "Суд над чиказькою сімкою".

[ + – ] Фільм "Манк" номінований на "Оскар" у 10 категоріях.

Кращий фільм:

"Батько";

"Манк";

"Мінар";

"Іуда і чорний месія";

"Земля кочівників";

"Суд на чиказькою сімкою";

"Дівчина, котра подає надії";

"Звук металу".

[ + – ] У фільмі "Батько" майже через 30 років після "Мовчання ягнят" Ентоні Хопкінс знову грає людину, чий внутрішній світ — загадка для оточення.

Кращий режисер:

Девід Фінчер ( "Манк");

Хлоя Чжао ( "Земля кочівників");

Томас Вінтерберг ( "Ще по одній");

Чи Айзек Чун ( "Мінар");

Еміральди Феннел ( "Дівчина, котра подає надії").

[ + – ] Картина "Мінар" розповідає про життя 7-річного Девіда, життя якого змінюється, коли батько вирішує разом з усією родиною переїхати в США

Кращий іноземний фільм:

"Колектив";

"Кращі дні";

"Ще по одній";

"Людина, яка продала свою шкіру";

"Куди ти йдеш, Аїдо?".

[ + – ] Для зйомок у картині "Людина, яка продала свою шкіру" Моніка Белуччі змінила колір волосся

Краща чоловіча роль:

Гарі Олдман ( "Манк");

Стівен Юн ( "Мінар");

Ентоні Хопкінс ( "Батько");

Чедвік Боузман ( "Ма Рейні: Мати блюзу") — посмертно;

Різ Ахмед ( "Звук металу").

[ + – ] Роль у картині "Ма Рейні: Мати блюзу" стала останньою для 43-річного Чедвіка Боузман, який помер у 2020 році від раку

Краща жіноча роль:

Френсіс Макдорманд ( "Земля кочівників");

Кері Малліган ( "Дівчина, котра подає надії");

Ванесса Кірбі ( "Фрагменти жінки");

Віола Девіс ( "Ма Рейні: Мати блюзу");

Андра Дей ( "Сполучені Штати проти Біллі Холідей").

[ + – ] Френсіс Макдорманд претендує на "Оскар" за кращу жіночу роль у фільмі "Земля кочівників". Свою першу статуетку вона отримала у 2018 році за кращу жіночу роль у драмі "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі"

Кращий анімаційний фільм:

"Вперед";

"Душа";

"Подорож на Місяць";

"Баранчик Шон: Фермагеддон";

"Легенда про вовків".

Краща операторська робота:

"Манк";

"Новини з усіх кінців світу";

"Земля кочівників";

"Суд над чиказькою сімкою";

"Іуда і чорний месія".

Краща оригінальна пісня:

Fight for You ( "Юда і Чорний месія");

Hear My Voice ( "Суд над чиказькою сімкою");

Husavik ( "Євробачення");

Io Se (Seen) ( "Життя попереду");

Speak Now ( "Одна ніч у Маямі");

Кращий оригінальний саундтрек:

Da 5 Bloods (Теренс Бланшар);

"Манк" (Трент Резнос, Аттікус Росс);

"Мінар" (Еміль Моссера);

"Новини з усього світу" (Джеймс Ньютон Говард);

"Душа" (Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст);

Кращий звук:

"Ґрейхаунд";

"Манк";

"Новини з усього світу";

"Душа";

"Звук металу";

Кращі костюми:

"Емма";

"Манк";

"Ма Рейні — мати блюзу";

"Мулан";

"Піноккіо"

Кращий короткометражний мультфільм:

Нора;

Genius Loci;

Якщо що-небудь трапиться, я тебе люблю;

Опера;

Так-Люди

Кращий короткометражний фільм:

"Наскрізь" (Feeling Through)

"Письмова кімната" (The Letter Room);

"Справжнє";

"Два далеких незнайомці";

"Біле око".

93-я щорічна церемонія вручення премії Оскар була відкладена через наслідки пандемії COVID-19. На відміну від звичайного календарного року, на Оскар 2021 року будуть присуджуватися фільми, випущені у 2020 році і в перші два місяці 2021 року. Ця зміна правила означала, що календар сезону нагороджень було перенесено в усіх напрямках.

Нагадаємо, що оголошені номінанти премії "Золота малина". Найбільш провальними, за версією кінокритиків, стали фільми "Дивовижна подорож доктора Дуллітла" і польська версія "50 відтінків сірого" під назвою "365 днів".