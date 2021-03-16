Ученые вычислили, в каком возрасте женщина становится самой красивой

Индустрия красоты позволяет представительницам прекрасной половины человечества сохранять молодость гораздо дольше.

Исследователи опровергли распространенный миф о том, что женская красота расцветает до 30 лет, а затем постепенно идет на спад, передает BackPageHome.

Ученые из Бостонского университета проанализировали возраст самых красивых женщин современности и пришли к неожиданным выводам. Если 30-40 лет назад средний возраст самых красивых женщин составлял 33 года, то сейчас этот показатель увеличился до 38 лет.

Для получения этих результатов были изучены женщины, попавшие в различные выпуски журнала People за последние 20 лет. При этом исследователи подчеркивают, что 38 лет – это только средний возраст, поскольку такие легенды как Шерон Стоун (63 года), Джулия Робертс (53 года), Мишель Пфайфер (62 года) остаются красивыми даже в своих возрастных показателях.

[ + – ] Джулия Робертс [ + – ] Шерон Стоун [ + – ] Мишель Пфайфер

О том, что возраст не имеет власти над женщиной, постоянно напоминает 67-летняя американская модель Кристи Бринкли, которая может дать фору многим молодым женщинам. Секрет ее красоты – в хорошей генетике и оптимизме.

Напомним, ученые университета Редбауда в голландском Неймегене, изучая влияние женской красоты на интеллектуальные способности "сильного пола", пришли к выводу, что красивые женщины делают мужчин глупее, по крайней мере, на некоторое время. В рамках своего исследования они наблюдали и анализировали интеллектуальные способности студентов после общения с особо привлекательными студентками.

В то же время на женских умственных способностях общение с красивыми мужчинами не сказывается, считают исследователи.