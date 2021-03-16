Учені вирахували найкрасивіший вік жінок

Індустрія краси дозволяє представницям прекрасної половини людства зберігати молодість набагато довше.

Дослідники спростували поширений міф про те, що жіноча краса розквітає до 30 років, а потім поступово йде на спад, передає BackPageHome.

Учені з університету Бостона проаналізували вік найкрасивіших жінок сучасності і дійшли несподіваних висновків. Якщо 30-40 років тому середній вік найкрасивіших жінок становив 33 роки, то наразі цей показник збільшився до 38 років.

Для отримання цих результатів були вивчені жінки, котрі потрапили в різні випуски журналу People за останні 20 років. При цьому дослідники підкреслюють, що 38 років — це тільки середній вік, оскільки такі легенди як Шерон Стоун (63 роки), Джулія Робертс (53 роки), Мішель Пфайфер (62 роки) залишаються гарними навіть у своїх вікових показниках.

[ + – ] Джулія Робертс [ + – ] Шерон Стоун [ + – ] Мішель Пфайфер

Про те, що вік не має влади над жінкою, постійно нагадує 67-річна американська модель Крісті Брінклі, яка може дати фору багатьом молодим жінкам. Секрет її краси — у хорошій генетиці та оптимізмі.

Нагадаємо, що вчені університету Редбауд у голландському Неймегені, вивчаючи вплив жіночої краси на інтелектуальні здібності "сильної статі", дійшли висновку, що красиві жінки роблять чоловіків дурнішими принаймні на деякий час. У рамках свого дослідження вони спостерігали та аналізували інтелектуальні здібності студентів після спілкування з особливо привабливими студентками.

У той же час на жіночих розумових здібностях спілкування з красивими чоловіками не впливає, вважають дослідники.