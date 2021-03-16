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Учені вирахували найкрасивіший вік жінок

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краса, жінка, жіноча краса
Фото: скриншот/YouTube

Індустрія краси дозволяє представницям прекрасної половини людства зберігати молодість набагато довше.

Дослідники спростували поширений міф про те, що жіноча краса розквітає до 30 років, а потім поступово йде на спад, передає BackPageHome.

Учені з університету Бостона проаналізували вік найкрасивіших жінок сучасності і дійшли несподіваних висновків. Якщо 30-40 років тому середній вік найкрасивіших жінок становив 33 роки, то наразі цей показник збільшився до 38 років.

Для отримання цих результатів були вивчені жінки, котрі потрапили в різні випуски журналу People за останні 20 років. При цьому дослідники підкреслюють, що 38 років — це тільки середній вік, оскільки такі легенди як Шерон Стоун (63 роки), Джулія Робертс (53 роки), Мішель Пфайфер (62 роки) залишаються гарними навіть у своїх вікових показниках.

Джулія Робертс
Джулія Робертс
Шерон Стоун
Шерон Стоун
Мішель Пфайфер
Мішель Пфайфер
Джулія Робертс
Шерон Стоун
Мішель Пфайфер

Про те, що вік не має влади над жінкою, постійно нагадує 67-річна американська модель Крісті Брінклі, яка може дати фору багатьом молодим жінкам. Секрет її краси — у хорошій генетиці та оптимізмі.

Нагадаємо, що вчені університету Редбауд у голландському Неймегені, вивчаючи вплив жіночої краси на інтелектуальні здібності "сильної статі", дійшли висновку, що красиві жінки роблять чоловіків дурнішими принаймні на деякий час. У рамках свого дослідження вони спостерігали та аналізували інтелектуальні здібності студентів після спілкування з особливо привабливими студентками.

У той же час на жіночих розумових здібностях спілкування з красивими чоловіками не впливає, вважають дослідники.