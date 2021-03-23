Уволилась начальник штаба: Меган Маркл и принца Гарри бросила их самая надежная помощница

Кэтрин Сен-Лоран ранее работала в Фонде Билла и Мелинды Гейтс и герцогская чета называла ее "невероятным активом"

Исполнительный директор некоммерческой организации Archewell Меган Маркл и принца Гарри ушла в отставку менее, чем через год. Кэтрин Сен-Лоран пара называла "невероятным активом" и потому ее увольнение стало полной неожиданностью. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее Кэтрин, канадка по происхождению, работала в Фонде Билла и Мелинды Гейтс, в некоммерческой организации герцогской четы она, в качестве исполнительного директора, должна была заниматься подбором персонала, быть официальным представителем Гарри и Меган и заниматься связями с общественностью.

Друзья Кэтрин описывали ее как "дерзкую, справедливую и готовую к жесткому разговору", Гарри и Меган после ее назначения сообщили, что "ее лидерство и опыт работы в двух организациях, которые имеют огромное влияние в мире — Фонде Билла и Мелинды Гейтс и Pivotal Ventures, делают ее невероятным активом, и мы очень рады, что она в нашей команде".

[ + – ] Кэтрин Сен-Лоран/Фото: Facebook

Но теперь Кэтрин покидает герцогскую чету без всяких объяснений. В Archewell правда уже сообщили, что она станет консультантом организации и "продолжит оказывать фонду стратегическое руководство высокого уровня"

Теперь Кэтрин заменит Джеймс Холт, занимающийся связями с общественностью в Великобритании, но все отношения со СМИ отныне будут регулироваться из США.

"Крупный игрок с отличным послужным списком, которого переманили, чтобы возглавить свою новую трудовую жизнь в США. Это действительно удивительно, что она оставила эту роль менее чем через год", — уже отметили источники, близкие к принцу Гарри и Меган Маркл.

"Правая рука" герцогской четы стала далеко не первой, кто покинул их после громкого разлада пары с королевской семьей. От них ушли несколько ключевых сотрудников, к тому же в Букингемском дворце наняли независимую юридическую фирму для расследования обвинений в издевательствах над королевским персоналом Меган Маркл.

О издевательствах со стороны Меган уже заявили ее бывшие ближайшие помощники. И СМИ подсчитали, что когда Меган Маркл стала герцогиней Сассекской, то от нее ушли по крайней мере две няни, офицер охраны, несколько секретарей и помощников.