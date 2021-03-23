Звільнилася начальниця штабу: Меган Маркл і принца Гаррі покинула їхня найнадійніша помічниця

Кетрін Сен-Лоран раніше працювала у Фонді Білла та Мелінди Гейтс і герцогське подружжя називала її "неймовірним активом"

Виконавча директорка некомерційної організації Archewell Меган Маркл і принца Гаррі пішла у відставку менш, ніж через рік. Кетрін Сен-Лоран пара називала "неймовірним активом" і тому її звільнення стало повною несподіванкою. Про це пише Daily Mail.

Раніше Кетрін, канадка за походженням, працювала у Фонді Білла та Мелінди Гейтс, у некомерційній організації герцогського подружжя вона, як виконавча директорка, повинна була займатися підбором персоналу, бути офіційною представницею Гаррі та Меган і займатися зв'язками з громадськістю.

Друзі Кетрін описували її як "зухвалу, справедливу та готову до жорсткої розмови", Гаррі й Меган після її призначення повідомили, що "її лідерство та досвід роботи в двох організаціях, які мають величезний вплив у світі — Фонді Білла та Мелінди Гейтс і Pivotal Ventures, роблять її неймовірним активом, і ми дуже раді, що вона в нашій команді".

[ + – ] Кетрін Сен-Лоран/Фото: Facebook

Але тепер Кетрін покидає герцогське подружжя без всяких пояснень. В Archewell, щоправда, вже повідомили, що вона стане консультанткою організації і "продовжить надавати фонду стратегічне керівництво високого рівня".

Тепер Кетрін замінить Джеймс Холт, яка займається зв'язками з громадськістю у Великобританії, але всі відносини із засобами масової інформації відтепер регулюватимуться зі США.

"Великий гравець з відмінним послужним списком, якого переманили, щоб очолити своє нове трудове життя в США. Це справді дивно, що вона залишила цю роль менш ніж через рік", — вже зазначили джерела, близькі до принца Гаррі та Меган Маркл.

"Права рука" герцогського подружжя стала далеко не першою, хто покинув їх після гучного розладу пари з королівською родиною. Від них пішли кілька ключових співробітників, до того ж у Букінгемському палаці найняли незалежну юридичну фірму для розслідування звинувачень у знущаннях над королівським персоналом Меган Маркл.

Про знущання з боку Меган вже заявили її колишні найближчі помічники. І ЗМІ підрахували, що коли Меган Маркл стала герцогинею Сассекською, то від неї пішли принаймні дві няні, офіцер охорони, кілька секретарів і помічників.