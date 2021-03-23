Звездный детокс: зеленый смузи, который поможет сохранить молодость и красоту

Напиток за счет клетчатки помогает утолить чувство голода и выводит токсины из организма. Его уже восемь лет пьет голливудская знаменитость Риз Уизерспун, и результат – налицо!

Сохранить молодость и красоту как можно дольше – мечта каждой женщины. Рецептов всевозможных «правильных» блюд, диет и упражнений для достижения этого – великое множество, было бы желание. Однако мы добавим в копилку красоты рецепт зеленого смузи, который уже восемь лет активно использует голливудская актриса Риз Уизерспун. Результат очевиден, поскольку для своих 45 лет главная блондинка фабрики грез выглядит более чем отлично.

Знаменитость употребляет напиток каждый день вместо завтрака, а также в 11 часов утра. В нем много овощей, фруктов и зелени, богатых антиоксидантами и клетчаткой. Смузи прост в приготовлении и прекрасно справляется с задачей по утолению чувства голода и обеспечению организма необходимыми витаминами и микроэлементами.

Рецепт чудо-напитка предельно прост. В блендере необходимо смешать два больших пучка салата ромен, молодой шпинат, стебли сельдерея. Клетчатка, которая имеется в зелени, помогает контролировать аппетит, а также регулирует уровень холестерина и сахара в крови и выводит из желудка токсины.

Чтобы придать смузи сладковатый вкус, модно добавить яблоко, грушу и банан. Витамин С с лихвой компенсирует лимон со шкуркой. При указанном количестве ингредиентов получится двойная порция. Оставшийся после первого приема напиток можно поставить в холодильник, а затем выпить через несколько часов.

По словам Риз, этот рецепт достался ей от коллеги по сериалу "И повсюду тлеют пожары" Керри Вашингтон.

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