Зірковий детокс: зелений смузі, який допоможе зберегти молодість і красу

Напій за рахунок клітковини допомагає утамувати відчуття голоду і виводить токсини з організму. Його вже вісім років п'є голлівудська знаменитість Різ Візерспун, і результат — наяву!

Зберегти молодість і красу як можна довше — мрія кожної жінки. Рецептів усіляких «правильних» страв, дієт і вправ для досягнення цього — безліч, було б бажання. Однак ми додамо в скарбничку краси рецепт зеленого смузі, який уже вісім років активно використовує голлівудська актриса Різ Візерспун. Результат очевидний, оскільки для своїх 45 років головна блондинка фабрики мрій виглядає більш ніж відмінно.

Знаменитість вживає напій щодня замість сніданку, а також об 11 годині ранку. У ньому багато овочів, фруктів і зелені, багатих антиоксидантами і клітковиною. Смузі простий у приготуванні і прекрасно справляється із завданням з вгамування почуття голоду і забезпечення організму необхідними вітамінами і мікроелементами.

Рецепт диво-напою гранично простий. У блендері необхідно змішати два великих пучки салату ромен, молодий шпинат, стебла селери. Клітковина, яка є в зелені, допомагає контролювати апетит, а також регулює рівень холестерину і цукру в крові і виводить із шлунку токсини.

Щоб надати смузі солодкуватий смак, можна додати яблуко, грушу і банан. Вітамін С з лишком компенсує лимон зі шкіркою. При зазначеній кількості інгредієнтів вийде подвійна порція. Після першого прийому напій можна поставити в холодильник, а потім випити через кілька годин.

За словами Різ, цей рецепт дістався їй від колеги по серіалу "І всюди тліють пожежі" Керрі Вашингтон.

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