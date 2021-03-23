Елизавета II трогательно поздравила шестую внучку с днем рождения (фото)

Младшей дочери принца Эндрю исполнился 31 год.

Шестая внучка Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского принцесса Йорская Евгения отмечает свой 31-й день рождения, и с этой датой ее поздравила бабушка на странице королевской семьи в Instagram, опубликовав фото именинницы.

На снимке, сделанном на третий день Royal Ascot в 2019 году, девушка позирует в оригинальной шляпке и улыбается, смотря куда-то в сторону от камеры.

"Поздравляю принцессу Евгению с днем ​​рождения!", – гласит короткая подпись, дополненная эмодзи в виде торта и красного шарика.

[ + – ] Принцесса Евгения является десятой в очереди на британский престол Фото: The Royal Family

Принцесса Евгения тесно связана с королевой и герцогом Эдинбургским, которых она нежно называет "бабушкой" и "дедушкой". В честь последнего она и ее муж Джек Бруксбэнк дали одно из имен своему сыну, который родился 9 февраля этого года. Мальчика назвали Август Филипп Хоук Бруксбэнк.

Евгения и Джек в настоящее время живут в поместье Фрогмор, которое раньше принадлежало герцогу и герцогине Сассекским. Оно находится недалеко от Виндзорского замка, где королева и принц Филипп проживали в течение прошлого года.

Дочери принца Эндрю являются единственными внучками королевы Великобритании, которые имеют титул принцесс и Их Королевских височеств. Евгения работает в лондонском филиале галереи современного искусства Hauser & Wirth, куда пришла в качестве помощника директора, а в 2017 году возглавила его.

12 октября 2018 года Евгения вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка, а в сентябре 2020 года объявила о беременности. Совсем недавно пара стала родителями первенца.