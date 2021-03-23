Єлизавета II зворушливо привітала шосту онучку з днем народження (фото)

Молодшій доньці принца Ендрю виповнився 31 рік.

Шоста внучка Єлизавети II і Філіпа, герцога Единбурзького принцеса Йоркська Євгенія святкує свій 31-й день народження, і з цією датою її привітала бабуся на сторінці королівської сім'ї в Instagram, опублікувавши фото іменинниці.

На знімку, зробленому на третій день Royal Ascot у 2019 році, дівчина позує в оригінальному капелюшку і посміхається, дивлячись кудись убік від камери.

"Вітаю принцесу Євгенію з днем ​​народження!", — говорить короткий підпис, доповнений емодзі у вигляді торта й червоної кульки.

[ + – ] Принцеса Євгенія є десятою в черзі на британський престол Фото: The Royal Family

Принцеса Євгенія тісно пов'язана з королевою і герцогом Единбурзьким, яких вона ніжно називає "бабусею" і "дідусем". На честь останнього вона та її чоловік Джек Бруксбенк дали одне з імен своєму синові, який народився 9 лютого цього року. Хлопчика назвали Август Філіп Хоук Бруксбанк.

Євгенія і Джек наразі живуть в маєтку Фрогмор, який раніше належав герцогові та герцогині Сассекським. Він знаходиться недалеко від Віндзорського замку, де королева і принц Філіп проживали протягом минулого року.

Дочки принца Ендрю є єдиними онуками королеви Великобританії, які мають титул принцес і Їх Королівських вельможностей. Євгенія працює в лондонській філії галереї сучасного мистецтва Hauser & Wirth, куди прийшла помічницею директора, а в 2017 році очолила його.

12 жовтня 2018 року Євгенія вийшла заміж за бізнесмена Джека Бруксбанка, а у вересні 2020 року оголосила про вагітність. Зовсім нещодавно пара стала батьками первістка.