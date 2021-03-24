Дженнифер Энистон заподозрили в возвращении к бывшему возлюбленному (видео)

Слухи поползли после того, как собака актрисы оказалась на видео певца.

52-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон и ее личная жизнь снова оказались в поле зрения ее поклонников после того, как бывший возлюбленный актрисы засветил на одном из своих видео в TikTok ее пса.

Слухи о возможном воссоединении пары поползли после того, как 43-летний певец Джон Майер, с которым у звезды сериала «Друзья» был роман в 2008-2009 годах, опубликовал видео с анонсом своего нового альбома. В кадре он появился с белым псом, в котором пользователи узнали любимое животное Дженнифер.

Особенно дотошные поклонники рассмотрели все до мельчайших деталей и подтвердили свои догадки, идентифицировав собаку по ошейнику.

Однако ни певец, ни актриса на домысли юзеров никак не отреагировали. Вполне возможно, что Джен просто нанесла Джону дружеский визит и не более того.

В одном из своих интервью она признавалась, что у бывшей пары остались дружеские отношения, они заботятся друг о друге и обожают.

Майер и Энистон познакомились на авфтепати церемонии "Оскар", у них начался роман. Джон даже посвятил этим отношениям песню Shadowy Days. Ради Дженнифер мужчина бросил Джессику Симпсон. Потом их обеих он называл главными женщинами в своей жизни.

Напомним, начались съемки второго сезона популярного сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон от Apple TV+. Компанию ей составит Риз Уизерспун, которой недавно исполнилось 45 лет.