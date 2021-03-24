Дженніфер Еністон запідозрили в поверненні до колишнього коханого (відео)

Чутки поповзли після того, як собака актриси опинилася на відео співака.

52-річна голлівудська актриса Дженніфер Еністон і її особисте життя знову опинилися в полі зору її шанувальників після того, як колишній коханий актриси засвітив на одному зі своїх відео в TikTok її пса.

Чутки про можливе воззʼєднання пари поповзли після того, як 43-річний співак Джон Майер, з яким у зірки серіалу «Друзі» був роман у 2008-2009 роках, опублікував відео з анонсом свого нового альбому. У кадрі він зʼявився з білим псом, у якому користувачі впізнали улюблену тварину Дженніфер.

Особливо допитливі шанувальники розглянули все до найдрібніших деталей і підтвердили свої здогади, ідентифікувавши собаку за нашийником.

Однак ні співак, ні актриса на домисли користувачів ніяк не відреагували. Цілком можливо, що Джен просто завдала Джону дружній візит і не більше того.

В одному зі своїх інтервʼю вона зізнавалася, що в колишньої пари залишилися дружні стосунки, вони піклуються одне про одного і люблять.

Маєр і Еністон познайомилися на афтепаті церемонії "Оскар", у них почався роман. Джон навіть присвятив цим відносинам пісню Shadowy Days. Заради Дженніфер чоловік кинув Джесіку Сімпсон. Потім їх обох він називав головними жінками у своєму житті.

Нагадаємо, що почалися зйомки другого сезону популярного серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон від Apple TV +. Компанію їй складе Різ Візерспун, якій нещодавно виповнилося 45 років.