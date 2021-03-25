В США семейная пара купила дом мечты за $560 тысяч вместе с его хозяином (видео)

Принудительно выпроводить нерадивого бывшего владельца новые хозяева дома не могут, поскольку в штате Калифорния на период пандемии коронавируса действует мораторий на выселение.

Когда семейная пара Трейси и Майлз Альберт приобрели дом своей мечты с четырьмя спальнями в Риверсайде, штат Калифорния, отдав за него 560 тысяч долларов в последний день 2020 года, то и представить себе не могли, что не смогут попасть в него даже спустя несколько месяцев, передает Fox 11.

Все дело – в предыдущем владельце, который, получив деньги за недвижимость, отказался выселяться и отдавать ключи. В свою очередь супруги не могут выгнать его по той простой причине, что на период пандемии коронавируса в Калифорнии действует мораторий на выселение.

[ + – ] Трэйси и Майлз Альберты Фото: Скриншот видео

По словам риэлтора Криса Тейлора, владелец особняка хотел продать его немедленно, заявив срок в две недели. За такой период дом можно было реализовать только за наличные.

Альберты, услышав о выгодном предложении, собрали все свои сбережения и взяли ссуду в банке. Кроме того, во время оформления документов выяснилось, что на доме был налог в 30 тысяч, однако это их не остановило, и наконец, все проблемы были решены, а документы купли-продажи подписаны. Тем не менее, попасть в свою недвижимость супруги не могут: их туда банально не пускает человек, которому они отдали полмиллиона долларов.

"Дом принадлежит нам. Он наш, и все это в контракте написано, все законно выполнено. Ему (хозяину) заплатили деньги на его счет. Почему мы не имеем права войти в наш дом?", – недоумевает Майлз.

Продавец дома не только не пускает новых хозяев внутрь, но даже не разрешает им поливать траву у особняка.

"Однажды я попробовала полить лужайку, и он вышел и порвал мои шланги, порвал все провода. Пальмы умирают, все было красиво, и все умирает", – вздыхает Трейси.

Ее супруг отметил, что власти поддерживают их, однако пока в штате действует мораторий, они не могут выселить бывшего владельца.

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"Если бы ты был в Аризоне или в Неваде, это не было бы проблемой, ты бы просто забрал свой дом. Но в Калифорнии наши руки связаны. Хоть мы и на вашей стороне, мы ничего не можем сделать", – заявили на обращение Майлза в местной полиции.

Пара подала в суд, однако дело было приостановлено из-за пандемии. К тому же таких случаев, как у Альбертов, в Калифорнии уже несколько.

"Только в этом году мы рассмотрели как минимум 7, может быть, 8 дел именно этого типа. Люди, покупающие дома, должны быть очень осторожными, особенно если они замечают какие-либо красные флажки в процессе", – рассказал журналистам поверенный по вопросам выселения Деннис Блок.

Напомним, 33-летняя певица Рианна стала владелицей особняка в Беверли-Хиллз, заплатив за него $13,8 млн, а дом, в котором кинорежиссер Джонатан Демми в 1991 году снимал эпизоды культового триллера "Молчание ягнят", неизвестный покупатель приобрел за 290 тысяч долларов.