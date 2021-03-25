У США сімейна пара купила будинок мрії за $560 тисяч разом з його господарем (відео)

Примусово випровадити недбайливого колишнього власника нові господарі будинку не можуть, оскільки в штаті Каліфорнія на період пандемії коронавірусу діє мораторій на виселення.

Коли сімейна пара Трейсі та Майлз Альберт придбали будинок своєї мрії з чотирма спальнями в Ріверсайді, штат Каліфорнія, віддавши за нього 560 тисяч доларів в останній день 2020 року, то й уявити собі не могли, що не зможуть потрапити в нього навіть через кілька місяців, передає Fox 11.

Уся справа — у попередньому власнику, який, отримавши гроші за нерухомість, відмовився виселятися і віддавати ключі. Зі свого боку, подружжя не може вигнати його з тієї простої причини, що на період пандемії коронавірусу в Каліфорнії діє мораторій на виселення.

[ + – ] Трейсі та Майлз Альберти Фото: Скриншот видео

За словами ріелтора Кріса Тейлора, власник маєтка хотів продати його негайно, заявивши термін два тижні. За такий період будинок можна було реалізувати тільки за готівку.

Альберти, почувши про вигідну пропозицію, зібрали всі свої заощадження і взяли позику в банку. Крім того, під час оформлення документів з'ясувалося, що на будинку був податок 30 тисяч, проте це їх не зупинило, і нарешті, всі проблеми були вирішені, а документи купівлі-продажу підписані. Проте, потрапити в свою нерухомість подружжя не може: їх туди банально не пускає людина, якій вони віддали півмільйона доларів.

"Будинок належить нам. Він наш, і все це в контракті написано, все законно зроблено. Йому (господареві) заплатили гроші на його рахунок. Чому ми не маємо права увійти в наш будинок?", — дивується Майлз.

Продавець будинку не тільки не пускає нових господарів всередину, але навіть не дозволяє їм поливати траву біля маєтка.

"Одного разу я спробувала полити галявину, і він вийшов і порвав мої шланги, порвав всі дроти. Пальми вмирають, все було красиво, і все вмирає", — зітхає Трейсі.

Її чоловік зазначив, що влада підтримує їх, проте поки в штаті діє мораторій, вони не можуть виселити колишнього власника.

[ + – ] Будинок мрії коштував парі кругленьку суму, але насолодитися покупкою сім'я не може

"Якби ти був в Арізоні або в Неваді, це не було б проблемою, ти б просто забрав свій будинок. Але в Каліфорнії наші руки зв'язані. Хоч ми і на вашому боці, ми нічого не можемо зробити", — заявили на звернення Майлза в місцевій поліції.

Пара подала до суду, однак справа була припинена через пандемію. До того ж таких випадків, як в Альберті, у Каліфорнії вже кілька.

"Тільки цьогоріч ми розглянули як мінімум 7, може бути, 8 справ саме цього типу. Люди, які купують будинки, повинні бути дуже обережними, особливо якщо вони помічають будь-які червоні прапорці в процесі", — розповів журналістам повірений з питань виселення Денніс Блок.

Нагадаємо, 33-річна співачка Ріанна стала власницею маєтка в Беверлі-Гіллз, заплативши за нього $13,8 млн, а будинок, в якому кінорежисер Джонатан Деммі в 1991 році знімав епізоди культового трилера "Мовчання ягнят", невідомий покупець придбав за 290 тисяч доларів.