Модный эксперт раскрыла особенности стиля первой леди Украины

Первая леди любит тихую роскошь и выбирает одежду от отечественных брендов.

Стиль в одежде, которую выбирает первая леди Украины Елена Зеленская, говорит о том, что она не хочет быть резкой и выделяться, считает один из лучших украинских обозревателей в сфере моды, главный редактор BURO Ukraine Татьяна Соловей, о чем она и рассказала в интервью "Украинской правде".

По ее словам, жена президента любит тихую роскошь. Поэтому лучше всего ее запросам в одежде отвечает отечественный бренд SIX. В идеально скроенных костюмах-двойках этой марки первая леди любит появляться на публике, причем даже по несколько раз. В белом костюме от SIX, например, она с мужем была на встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, а также сверкала в нарядах от украинского бренда во время визита Владимира Зеленского в ОАЭ.

[ + – ] На встрече с герцогами Кэмбриджскими Елена Зеленская была в белом костюме от украинского бренда SIX

"Одежда Зеленской пошита из прекрасной ткани, которая не мнется и хорошо выглядит на фотографиях", – отметила Соловей.

Кроме того, наряды, которые выбирает Елена, сигнализируют и о том, что она поддерживает мужа, но не желает его затмевать и не демонстрирует политические амбиции. Зеленская выглядит стильно, модно и молодо, что вписывается в политическую программу супруга.

"Я никогда не видела, чтобы Владимир Зеленский топил за какие-то очевидно украинские ценности, которые у нас по наивности связывают с вышиванками и так далее. Его ответ Порошенко – он более глобальный, интегрированный в мировой контекст лидер. У Зеленской в наряде на инаугурации мужа была какая-то вышивка по белому. Но прежде всего, это был достойный, белый наряд, в котором присутствовал момент идентичности, милый сердцу украинцев, связанный с каким-то шитьем. Но он не бросался в глаза", – подчеркнула эксперт.

В беседе с журналистами издания Соловей не обошла и тему любви женщин в украинском политикуме, в частности, в Верховной Раде, к дорогим брендам и их репликам. Мол, критикуя их стиль, большинство обывателей задаются вопросами, откуда у народных депутатов такие деньги на вещи мировых домов моды и аксессуары стоимостью в десятки, а то и сотни тысяч долларов. Когда же они оправдываются за свои вещи, это выглядит совсем комично.

"Мне страшно понравилась фееричная история с невесткой Оксаны Билозир – Ларисой. Ее заприметили с очень дорогой, отличной, буржуазной сумкой Hermes Kelly, стоящей шальных денег. Лариса сказала, что купила ее где-то в Виннице, за семь тысяч гривен. Удивительно, как человек с такой профессией может позволить, чтобы в семантическом, смысловом поле вокруг него появлялось слово "подделка". Тогда вполне закономерен вопрос: "А где вы еще любите подделывать?", – отметила фэшн-экперт.

[ + – ] Оригинальная сумка Hermes Kelly стоит не меньше 10 тысяч долларов Фото: Украинская правда

Напомним, Елена Зеленская обошла Марину Порошенко на семь пунктов в рейтинге "Фокуса". Поклонники восхищаются ее нарядами, внешней привлекательностью и умением держать себя, как на официальном приеме, так и на встрече со школьниками.