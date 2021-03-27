Модний експерт розкрила особливості стилю першої леді України

Перша леді любить тиху розкіш і надає перевагу одягу від вітчизняних брендів.

Стиль в одязі, який вибирає перша леді України Олена Зеленська, говорить про те, що вона не хоче бути різкою і виділятися, вважає один з кращих українських оглядачів в сфері моди, головний редактор BURO Ukraine Тетяна Соловей, про що вона і розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

За її словами, дружина президента любить тиху розкіш. Тому найкраще її запитам в одязі відповідає вітчизняний бренд SIX. В ідеально скроєних костюмах-двійках цієї марки перша леді любить з'являтися на публіці, причому навіть по кілька разів. У білому костюмі від SIX, наприклад, вона з чоловіком була на зустрічі з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом, а також сяяла у вбраннях від українського бренду під час візиту Володимира Зеленського в ОАЕ.

[ + – ] На зустрічі з герцогами Кембриджського Олена Зеленська була в білому костюмі від українського бренду SIX

"Одяг Зеленської пошитий з прекрасної тканини, що не мнеться і добре виглядає на фотографіях", — зазначила Соловей.

Крім того, вбрання, які вибирає Олена, сигналізують і про те, що вона підтримує чоловіка, але не бажає його затьмарювати і не демонструє політичні амбіції. Зеленська виглядає стильно, модно і молодо, що вписується в політичну програму чоловіка.

"Я ніколи не бачила, щоб Володимир Зеленський топив за якісь очевидно українські цінності, які у нас по наївності пов'язують з вишиванками і так далі. Його відповідь Порошенку – він більш глобальний, інтегрований у світовий контекст лідер. У Зеленської в наряді на інавгурації чоловіка була якась вишивка по білому. Але перш за все, це було гідне біле вбрання, в якому був присутній момент ідентичності, милий серцю українців, пов'язаний з якоюсь вишивкою. Але він не кидався в очі", — підкреслила експерт.

У бесіді з журналістами видання Соловей не оминула й тему любові жінок в українському політикумі, зокрема, у Верховній Раді, до дорогих брендів і їх реплік. Мовляв, критикуючи їх стиль, більшість обивателів задаються запитанням, звідки у народних депутатів такі гроші на речі світових будинків моди і аксесуари вартістю в десятки, а то і сотні тисяч доларів. Коли ж вони виправдовуються за свої речі, це виглядає зовсім комічно.

"Мені страшно сподобалася феєрична історія з невісткою Оксани Білозір – Ларисою. Її запримітили з дуже дорогою, відмінною буржуазною сумкою Hermes Kelly, що коштує шалених грошей. Лариса сказала, що купила її десь в Вінниці, за сім тисяч гривень. Дивно, як людина з такою професією може дозволити, щоб у семантичному, смисловому полі навколо неї з'являлося слово "підробка". Тоді цілком закономірне запитання: "А де ви ще любите підробляти?", – зазначила фешн-екперт.

[ + – ] Оригінальна сумка Hermes Kelly коштує не менше 10 тисяч доларів Фото: Украинская правда

Нагадаємо, Олена Зеленська обійшла Марину Порошенко на сім пунктів в рейтингу "Фокуса". Шанувальники захоплюються її вбранням, зовнішньою привабливістю і вмінням тримати себе, як на офіційному прийомі, так і на зустрічі зі школярами.