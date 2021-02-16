Стиль, строгость и традиции: в чем первая леди Елена Зеленская блистала в ОАЭ (фото, видео)

Для поездки первая леди выбрала несколько костюмов от любимого украинского бренда.

Во время официального визита президента Владимира Зеленского в ОАЭ его сопровождала первая леди страны, к персоне которой было приковано не меньшее внимание, чем к ее супругу.

Елена Зеленская спустилась с трапа самолета белой блузе и строгом двубортном костюме цвета марсала от отечественного бренда SIX, созданного дизайнером Юлией Богдан. Он состоял из расклешенных брюк и двубортного пиджака на пуговицах. Как передает Insader.ua, эта марка – одна из самых любимых в гардеробе жены президента.

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Во время встречи с министром культуры и молодёжи Нурой бинт Мухаммад Аль Каабе Елена Зеленская появилась в костюме молочного цвета того же бренда, который состоял из жакета и юбки. Образ дополняла розовая блузка. В таком виде жена президента вместе с мужем посетила и музей Лувр Абу-Даби.

В украинском павильоне на выставке "Экспо" в Дубае 15 февраля жена Зеленского появилась в сером костюме: длинных свободных брюках и удлиненным жакете.

Для посещения мечети шейха Зайда, которая является одной из крупнейших в мире, первая леди выбрала традиционный арабский наряд бордового цвета с белой вышивкой, и белый платок.

Отметим, что наряды первая леди выбирала с учетом местных особенностей. В Эмиратах женщинам не разрешается носить юбки выше колена, глубокие декольте и одежду из полупрозрачных тканей.

Напомним, Зеленский с супругой отправился в Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом на два дня, 14-15 февраля.

14 февраля глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр и министр внутренних дел ОАЭ Сей Бин Заид Аль Нагаян подписали меморандум о взаимном признании водительских удостоверений.