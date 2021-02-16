Стиль, суворість і традиції: у чому перша леді Олена Зеленська сяяла в ОАЕ (фото, відео)

Для поїздки перша леді вибрала кілька костюмів від улюбленого українського бренду.

Під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського в ОАЕ його супроводжувала перша леді країни, до персони якої була прикута не менша увага, ніж до її чоловіка.

Олена Зеленська спустилася з трапу літака у білій блузі та суворому двобортному костюмі кольору марсала від вітчизняного бренду SIX, створеного дизайнеркою Юлією Богдан. Він складався з розкльошених брюк і двобортного піджака на ґудзиках. Як передає Insader.ua, ця марка — одна з найулюбленіших у гардеробі дружини президента.

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Під час зустрічі з міністеркою культури та молоді Нурою бинт Мухаммад Аль Каабі Олена Зеленська з'явилася в костюмі молочного кольору того ж бренду, який складався з жакета та спідниці. Образ доповнювала рожева блузка. У такому вигляді дружина президента разом із чоловіком відвідала й музей Лувр Абу-Дабі.

В українському павільйоні на виставці "Експо" в Дубаї 15 лютого дружина Зеленського з'явилася в сірому костюмі: довгих вільних брюках і подовженому жакеті.

Для відвідування мечеті шейха Зайда, яка є однією з найбільших у світі, перша леді вибрала традиційний арабський наряд бордового кольору з білою вишивкою, і білу хустку.

Зазначимо, що наряди перша леді вибирала з урахуванням місцевих особливостей. В Еміратах жінкам не дозволяється носити спідниці вище коліна, глибокі декольте й одяг із напівпрозорих тканин.

Нагадаємо, Зеленський з дружиною вирушив до Об'єднаних Арабських Еміратів із робочим візитом на два дні, 14-15 лютого.

14 лютого голова МВС України Арсен Аваков і віце-прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ ОАЕ Цей Бін Заїд Аль Нагаян підписали меморандум про взаємне визнання водійських посвідчень.