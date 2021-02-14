Подписали меморандум и признали права. Стали известны результаты поездки Зеленского в ОАЭ

Президент Украины провел международный день влюбленных в работе, но взять с собой супругу не забыл.

14 февраля 2021 года в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр и министр внутренних дел ОАЭ Сей Бин Заид Аль Нагаян подписали меморандум о взаимном признании водительских удостоверений. Об этом рассказывает пресс-служба украинского МВД.

По словам Авакова, благодаря документу водители смогут пользоваться теми удостоверениями, которые получили в своей стране.

"Отныне туристы смогут за свои права арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

В Офисе президента рассчитывают на то, что заключение этого меморандума положительно повлияет на туристическую отрасль, экономическую и деловую активность, "а также будет способствовать развитию межчеловеческих контактов и увеличению двустороннего пассажиропотока".

В ходе визита Зеленского в ОАЭ были подписаны и другие двусторонние документы, в том числе "Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом", "Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства" и "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора".

Также на сайте Офиса президента сообщили, что Елена Зеленская в этот день встретилась с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби. Они обсуждали вопросы, касающиеся углубления сотрудничества между странами в сфере культуры.

Первая леди поделилась на своей странице в Instagram и фотографиями с их совместного с Владимиром Зеленским рабочего визита в ОАЭ на 14 февраля, в День святого Валентина.

[ + – ] Елена Зеленская и Владимир Зеленский в ОАЭ

Ометим, Зеленский с супругой отправился в ОАЭ с рабочим визитом на два дня, 14-15 февраля.