Підписали меморандум і визнали права. Стали відомі результати поїздки Зеленського в ОАЕ

Президент України провів міжнародний день закоханих в роботі, але взяти з собою дружину не забув.

14 лютого 2021 року під час візиту президента України Володимира Зеленського в Обʼєднані Арабські Емірати глава МВС України Арсен Аваков і віце-премʼєр-міністр і міністр внутрішніх справ ОАЕ Цей Бін Заїд Аль Нагаян підписали меморандум про взаємне визнання водійських посвідчень. Про це розповідає прес-служба українського МВС.

За словами Авакова, завдяки документу водії зможуть користуватися тими посвідченнями, які отримали в своїй країні.

"Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві", — цитує Авакова прес-служба МВС.

В Офісі президента розраховують на те, що висновок цього меморандуму позитивно вплине на туристичну галузь, економічну та ділову активність, "а також сприятиме розвитку міжлюдських контактів і збільшенню двостороннього пасажиропотоку".

В ході візиту Зеленського в ОАЕ були підписані й інші двосторонні документи, в тому числі "Угода про співробітництво в сфері боротьби зі злочинністю і тероризмом", "Меморандум про взаєморозуміння в сфері землеустрою" і "Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в сфері розвитку туристичного сектора" .

Також на сайті Офісу президента повідомили, що Олена Зеленська в цей день зустрілася з міністром культури і молоді ОАЕ Нурой бінт Мухаммад Аль Каабі. Вони обговорювали питання, які стосуються поглиблення співпраці між країнами в сфері культури.

Перша леді поділилася на своїй сторінці в Instagram і фотографіями з їх спільного з Володимиром Зеленським робочого візиту в ОАЕ на 14 лютого, в День святого Валентина.

[ + – ] Олена Зеленська та Володимир Зеленський в ОАЕ

Омета, Зеленський з дружиною вирушив в ОАЕ з робочим візитом на два дні, 14-15 лютого.