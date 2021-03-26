Еще одна королевская семья Европы объявила о рождении ребенка

О беременности принцессы Софии королевский двор Швеции сообщил в декабре прошлого года

Шведская принцесса София родила третьего ребенка, сообщил королевский двор на официальной странице в Cети.

"Канцелярия маршала рада сообщить, что Ее Королевское Высочество принцесса София в пятницу, 26 марта 2021 года, в 11.19 родила здорового и крепкого сына в больнице Дандерид. И мать, и ребенок здоровы", – говорится в заявлении.

Отцом ребенка является супруг принцессы принц Карл Филипп. У пары, которая поженилась в июне 2015 года, уже подрастают двое сыновей – четырехлетний принц Александр и трехлетний принц Габриэль.

Королевская пара объявила о своей беременности в декабре 2020 года, когда шведский дворец поделился красивой черно-белой фотографией четы, которая позировала, обняв друг друга перед зеркалом.

Принц Карл Филипп — единственный сын короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии и в настоящее время занимает четвертое место в очереди на шведский престол после своей старшей сестры, наследной принцессы Виктории, и ее детей, принцессы Эстель и принца Оскара.

В 2019 году король Карл XVI Густав внес некоторые изменения в кодекс королевского дома, объявив, что сыновья Карла Филиппа, принц Александр и принц Габриэль, а также дети принцессы Мадлен, принцесса Леонора, принц Николас и принцесса Адриенна утратили свой титул Королевских Высочеств. Они исключены из порядка наследования шведского престола и в будущем не должны будут выполнять обязанности, возложенные на главу государства. Однако за ними сохраняются титулы принцев и герцогов, пожалованные им по приказу короля ранее.

Напомним, ранее в третий раз матерью стала внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл, а в феврале первенца родила еще одна внучка британского монарха принцесса Евгения.