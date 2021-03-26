Ще одна королівська сім'я Європи оголосила про народження дитини

Про вагітність принцеси Софії королівський двір Швеції повідомив у грудні минулого року.

Шведська принцеса Софія народила третю дитину, повідомив королівський двір на офіційній сторінці в Мережі.

"Канцелярія маршала рада повідомити, що Її Королівська Високість принцеса Софія в п'ятницю, 26 березня 2021 року, об 11:19 народила здорового і міцного сина в лікарні Дандерід. І мати, і дитина здорові", — йдеться в заяві.

Батьком дитини є чоловік принцеси принц Карл Філіп. У пари, яка одружилася в червні 2015 року, вже підростають двоє синів — чотирирічний принц Олександр і трирічний принц Габріель.

Королівська пара оголосила про свою вагітність у грудні 2020 року, коли шведський палац поділився красивою чорно-білою фотографією подружжя, яка позувала, обнявши одне одного перед дзеркалом.

Принц Карл Філіп — єдиний син короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії і наразі посідає четверте місце в черзі на шведський престол після своєї старшої сестри, спадкової принцеси Вікторії, та її дітей, принцеси Естель і принца Оскара.

У 2019 король Карл XVI Густав вніс деякі зміни в кодекс королівського дому, оголосивши, що сини Карла Філіпа, принц Олександр і принц Габріель, а також діти принцеси Мадлен, принцеса Леонора, принц Ніколас і принцеса Адріенна втратили свій титул Королівська Високість. Вони виключені з порядку спадкування шведського престолу і в майбутньому не повинні будуть виконувати обов'язки, покладені на главу держави. Однак за ними зберігаються титули принців і герцогів, подаровані їм за наказом короля раніше.

Нагадаємо, раніше втретє матір'ю стала внучка королеви Єлизавети II Зара Тіндалл, а в лютому первістка народила ще одна внучка британського монарха принцеса Євгенія.