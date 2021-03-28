"Бесит со своими эмодзи": Меган Маркл поссорилась с подругой из-за сообщения в WhatsApp

Жена принца Гарри получила голосовое сообщение, которое предназначалось не ей, где ее подруга критиковала любовь герцогини Сассекской к смайлам.

Герцогиня Сассекская, кинозвезда Меган Маркл перестала общаться со своей подругой из Великобритании после того, как та по ошибке прислала ей аудиосообщение, в котором жаловалась на то, что Меган ставит слишком эмодзи в сообщениях WhatsApp. Об этом сообщает Daily Mail.

В материале говорится, что голосовое сообщение предназначалось не Меган, однако по ошибке оно было переслано именно ей. По данным издания, жена принца Гарри была очень раздосадована содержанием.

"О Боже, Меган так бесит и раздражает всеми этими своими эмодзи. Она продолжает присылать мне эти бесконечные эмодзи", – примерно такое содержание имело "роковое" аудиосообщение, пишут журналисты.

Когда Меган прочла сообщение, ее подруга уже была не в силах оправдаться. В итоге американская актриса приняла решение оборвать любые контакты с англичанкой.

О том, кто именно эта подруга герцогини и когда произошла история, в материале не уточняется.

Как сообщалось ранее, жену Оззи Осборна уволили после интервью Меган Маркл, обвинив в расизме. Телеведущая поддержала своего коллегу, телеведущего Пирса Моргана, который после интервью Меган Маркл заявил, что не поверил ни одному ее слову. Соведущая Шерон Осборн обвинила ее в том, что она разделяет расистские взгляды британского журналиста.

Напомним, в интервью Меган Маркл намекнула на расизм в Букингемском дворце. По словам герцогини, родственники ее мужа интересовались цветом кожи будущего ребенка.