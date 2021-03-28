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"Бісить зі своїми емодзі": Меган Маркл посварилася з подругою через повідомлення в WhatsApp

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Фото: PopCornNews | Меган Маркл

Дружина принца Гаррі отримала голосове повідомлення, яке призначалося не їй, де її подруга критикувала любов герцогині Сассекської до смайлів.

Герцогиня Сассекська, кінозірка Меган Маркл перестала спілкуватися зі своєю подругою з Великобританії після того, як та помилково прислала їй аудіоповідомлення, в якому скаржилася на те, що Меган ставить занадто багато емодзі в повідомленнях WhatsApp. Про це повідомляє Daily Mail.

У матеріалі йдеться, що голосове повідомлення призначалося не Меган, проте помилково воно було переслано саме їй. За даними видання, дружина принца Гаррі була дуже розчарована змістом.

"О Боже, Меган так дратує і дратує всіма цими своїми емодзі. Вона продовжує надсилати мені ці нескінченні емодзі", — приблизно такий зміст мало "фатальне" аудіоповідомлення, пишуть журналісти.

Коли Меган прочитала повідомлення, її подруга вже була не в силах виправдатися. В результаті американська актриса прийняла рішення обірвати будь-які контакти з англійкою.

Про те, хто саме ця подруга герцогині і коли сталася історія, в матеріалі не уточнюється.

Як повідомлялося раніше, дружину Оззі Осборна звільнили після інтервʼю Меган Маркл, звинувативши в расизмі. Телеведуча підтримала свого колегу, телеведучого Пірса Моргана, який після інтервʼю Меган Маркл заявив, що не повірив жодному її слову. Співведуча Шерон Осборн звинуватила її в тому, що вона розділяє расистські погляди британського журналіста.

Нагадаємо, в інтервʼю Меган Маркл натякнула на расизм в Букінгемському палаці. За словами герцогині, родичі її чоловіка цікавилися кольором шкіри майбутньої дитини.