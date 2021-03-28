"Бісить зі своїми емодзі": Меган Маркл посварилася з подругою через повідомлення в WhatsApp

Дружина принца Гаррі отримала голосове повідомлення, яке призначалося не їй, де її подруга критикувала любов герцогині Сассекської до смайлів.

Герцогиня Сассекська, кінозірка Меган Маркл перестала спілкуватися зі своєю подругою з Великобританії після того, як та помилково прислала їй аудіоповідомлення, в якому скаржилася на те, що Меган ставить занадто багато емодзі в повідомленнях WhatsApp. Про це повідомляє Daily Mail.

У матеріалі йдеться, що голосове повідомлення призначалося не Меган, проте помилково воно було переслано саме їй. За даними видання, дружина принца Гаррі була дуже розчарована змістом.

"О Боже, Меган так дратує і дратує всіма цими своїми емодзі. Вона продовжує надсилати мені ці нескінченні емодзі", — приблизно такий зміст мало "фатальне" аудіоповідомлення, пишуть журналісти.

Коли Меган прочитала повідомлення, її подруга вже була не в силах виправдатися. В результаті американська актриса прийняла рішення обірвати будь-які контакти з англійкою.

Про те, хто саме ця подруга герцогині і коли сталася історія, в матеріалі не уточнюється.

Як повідомлялося раніше, дружину Оззі Осборна звільнили після інтервʼю Меган Маркл, звинувативши в расизмі. Телеведуча підтримала свого колегу, телеведучого Пірса Моргана, який після інтервʼю Меган Маркл заявив, що не повірив жодному її слову. Співведуча Шерон Осборн звинуватила її в тому, що вона розділяє расистські погляди британського журналіста.

Нагадаємо, в інтервʼю Меган Маркл натякнула на расизм в Букінгемському палаці. За словами герцогині, родичі її чоловіка цікавилися кольором шкіри майбутньої дитини.